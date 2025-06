Mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều địa phương ở Gia Lai 11/06/2025 10:22

Tối 10 và rạng sáng 11-6, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra mưa lớn khiến nhiều xã ở các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập, hoạt động giao thông đi lại một số tuyến đường bị chia cắt.

Lực lượng công an trực tại hai đầu cầu Plei Lôk, xã Ayun Hạ thuộc quốc 25. Ảnh: CA.

Ông Phạm Văn Trần Hưng, Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến đoạn đường tạm qua cầu Plei Lôk (quốc lộ 25, thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) đang sửa chữa bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Theo ông Hưng, từ khoảng 4 giờ sáng 11-6, mưa lớn khiến nước suối dâng cao gây ngập hoàn toàn đường. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, nước vẫn chưa rút, dòng nước chảy xiết, phương tiện giao thông không thể qua lại.

Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện xác nhận các phương tiện di chuyển từ tỉnh Gia Lai - Phú Yên và các huyện lân cận trên địa bàn đang bị chia cắt do quốc lộ 25 bị ngập tại cầu Plei Lôk, xã Ayun Hạ.

Lực lượng chức năng, phân luồng cho người dân đi qua cầu tạm.

Sáng nay, địa phương đã huy động lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân địa phương và xã Ayun Hạ túc trực tại vị trí ngập, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Các cơ quan chuyên môn đang nỗ lực khơi thông dòng chảy, trường hợp nước lớn tiếp tục đổ về thì sẽ nghiên cứu lắp cầu sắt qua vị trí ngập để các phương tiện di chuyển tạm thời.

Huyện Phú Thiện huy động nhiều phương tiện hỗ trợ, đảm bảo sớm lưu thông cho quốc lộ 25.

Tại xã Kim Tâm (huyện Ia Pa, Gia Lai), đoạn ngầm tràn nối thôn 2 và thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu trong nước khoảng 1 mét, khiến mọi hoạt động đi lại của 350 hộ và 1.450 khẩu bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Theo Công an xã Kim Tân, từ 6 giờ sáng nay, đơn vị đã cử lực lượng túc trực ngay hai đầu ngầm, ngăn cản không cho cho dân đi lại để đảm bảo an toàn. Lực lượng công an đã yêu cầu người dân quay xe, không cho vượt qua cầu nguy hiểm.

Ngầm tràn qua thôn 2 và thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) bị ngập sâu trong nước khoảng 1 mét.

Đoạn ngầm tràn nối thôn 2 và thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tâm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) ngập sâu lực lượng công an yêu cầu người dân quay xe, ngăn không cho vượt ngầm.

Tương tự, tại các xã Chư Răng, Pờ Tó (huyện Ia Pa) cũng xảy ra ngập cục bộ nhiều nơi.