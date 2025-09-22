Mưa lũ lớn ở Đồng Nai, cuốn trôi ô tô xuống suối Săn Máu 22/09/2025 17:59

(PLO)- Mưa lũ lớn, nước dâng đã cuốn trôi chiếc xe ô tô xuống dòng suối, một căn nhà bị sập đổ mái hiên.

Vụ sập hiên nhà xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 22-9 trên đường Cách mạng Tháng Tám phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm này, trời mưa lớn kèm theo gió giật mạnh bất ngờ làm sập mái hiên nhà của gia đình ông L.

Mái hiên căn nhà bị đổ sập trong cơn mưa lớn khiến một người bị thương. Ảnh: HB.

Phần mái hiên đổ sập xuống vỉa hè, các mảng bê tông bị vỡ, chắn ngang lối đi. Thời điểm này có một cụ già đang trú mưa dưới mái hiên thì bị mảnh vỡ bê tông đè xuống làm bị thương. Ngay sau đó, người dân kịp thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm được chiếc ô tô con bị nước cuốn trôi xuống suối Săn Máu khi đang di chuyển qua cầu Lộc Lâm (đoạn giáp ranh giữa phường Long Bình và phường Trảng Dài).

Chiếc taxi được tìm thấy nằm sâu bên mép suối, hư hỏng hoàn toàn

Trước đó, đêm 21-9, chiếc taxi công nghệ do tài xế M điều khiển đi qua cầu Lộc Lâm thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi xuống suối. Tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài trước khi xe chìm hẳn. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe không có khách.

Chiếc ô tô sau đó được tìm thấy bên cạnh bờ suối, cách nơi bị nước cuốn trôi hàng trăm mét, kính xe và thân vỏ xe gần như bị hư hỏng hoàn toàn.