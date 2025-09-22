Mưa lũ lớn ở Đồng Nai, cuốn trôi ô tô xuống suối Săn Máu

Vụ sập hiên nhà xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 22-9 trên đường Cách mạng Tháng Tám phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm này, trời mưa lớn kèm theo gió giật mạnh bất ngờ làm sập mái hiên nhà của gia đình ông L.
Phần mái hiên đổ sập xuống vỉa hè, các mảng bê tông bị vỡ, chắn ngang lối đi. Thời điểm này có một cụ già đang trú mưa dưới mái hiên thì bị mảnh vỡ bê tông đè xuống làm bị thương. Ngay sau đó, người dân kịp thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.
Cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm được chiếc ô tô con bị nước cuốn trôi xuống suối Săn Máu khi đang di chuyển qua cầu Lộc Lâm (đoạn giáp ranh giữa phường Long Bình và phường Trảng Dài).
Trước đó, đêm 21-9, chiếc taxi công nghệ do tài xế M điều khiển đi qua cầu Lộc Lâm thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi xuống suối. Tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài trước khi xe chìm hẳn. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe không có khách.
Chiếc ô tô sau đó được tìm thấy bên cạnh bờ suối, cách nơi bị nước cuốn trôi hàng trăm mét, kính xe và thân vỏ xe gần như bị hư hỏng hoàn toàn.
Cảnh báo ngập lụt, lũ quét, sạt lở ở Đồng Nai
Trưa ngày 22-9, Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai ban hành bản tin cảnh báo ngập lụt. Theo đó, phạm vi cảnh báo ngập lụt trên các tuyến đường, khu vực trũng thấp tại địa bàn xã, phường Biên Hòa, Tân Tiến, Bù Đăng, Lộc Ninh, Tân Quan, Phú Riềng và các khu vực lân cận. Thời gian ngập lụt khoảng 30 phút đến 60 phút. Độ sâu ngập lụt nhất có thể đạt 50cm.
Mưa to vẫn còn đang tiếp tục và mở rộng ra các khu vực lân cận. Người dân cần chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp.