Mỹ tấn công Iran và 'nụ cười' của ông Netanyahu 24/06/2025 06:20

Hai mươi tháng trước, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10-2023, sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã đứng bên bờ vực thẳm. Việc để xảy ra sự cố chết chóc nhất lịch sử Israel đã khiến ông Netanyahu mất uy tín trong việc đảm bảo an ninh cho đất nước cũng như làm xói mòn sự ủng hộ nội bộ dành cho chính quyền, theo tờ The New York Times.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào ngày 22-6 cùng với các cuộc không kích gần đây của Israel vào Iran dường như đã “cứu” sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu.

Cứu sự nghiệp chính trị

Trong nhiều thập niên, ông Netanyahu đã mong muốn ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, coi đây là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai của Israel và coi việc phá hủy chương trình này là ưu tiên quân sự cao nhất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) đã thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump điều sức mạnh quân sự Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AFP

Hiện tại, ông Netanyahu đã đến gần mục tiêu đó nhất hơn bao giờ hết sau khi lực lượng Israel hạ sát nhiều nhà khoa học hàng đầu của Iran cũng như gây ra thiệt hại, dù chưa rõ mức độ, ở 3 cơ sở hạt nhân chính Iran là Fordow, Natanz và Esfahan.

Đối với nhiều người Israel, đây là một thành công giúp khôi phục danh tiếng của vị thủ tướng với tư cách là người bảo vệ an ninh của họ, qua đó tăng cơ hội tái đắc cử cho ông Netanyahu.

“Đêm nay đánh dấu thành tựu lớn nhất của ông Netanyahu kể từ khi ông lần đầu lên nắm quyền vào năm 1996. Theo quan điểm của người dân, ông Netanyahu đã giành được chiến thắng trước mối đe dọa lớn nhất đối với Israel kể từ khi thành lập” - ông Mazal Mualem, người viết tiểu sử của ông Netanyahu, nhận định sau sự việc Mỹ tấn công Iran.

Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo ở Iran, thành công của ông Netanyahu đã thay đổi cục diện chính trị ở Israel. Hơn một tuần trước, khi Israel mở chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” tấn công Iran, các đài truyền hình Israel đã công bố cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy liên minh của ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ lớn hơn hầu hết mọi thời điểm kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến với Hamas vào cuối năm 2023.

Vào sáng 22-6, những người chỉ trích ông Netanyahu dữ dội nhất ở Israel đã ca ngợi thành công chiến dịch tấn công của Israel mà ông chỉ đạo, bao gồm thành tích thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho quân Mỹ tham chiến, phá hủy các mục tiêu mà máy bay chiến đấu của Israel không thể tiếp cận.

“Tôi không lấn cấn gì khi ông ấy tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là thành công của ông Netanyahu, thành công của ông Trump” - lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid nói về ông Netanyahu hôm 22-6 trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

Thành công ở Gaza và xa hơn nữa

Giới chuyên gia cho rằng ông Netanyahu có thể thể hiện sự linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza sau khi được tiếp thêm sức mạnh từ đòn giáng vào Iran.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bom Mỹ xuyên sâu vào cơ sở hạt nhân Fordo quan trọng nhất của Iran. Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES

Trong suốt cuộc chiến ở Gaza, thủ tướng Israel đã tránh việc đạt được một thỏa thuận cho phép nhóm lãnh đạo còn lại của Hamas duy trì ảnh hưởng ở vùng lãnh thổ này. Các đối tác liên minh cực hữu của ông Netanyahu liên tục đe dọa sẽ rời khỏi chính phủ nếu cuộc chiến ở Gaza kết thúc mà không đánh bại hoàn toàn Hamas.

Lúc đó, trong bối cảnh đảng của ông Netanyahu đang yếu thế trong các cuộc thăm dò. Ông dường như không muốn nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Hamas mà có nguy cơ làm sụp đổ liên minh chính trị của ông.

Còn bây giờ, ông Netanyahu đã có thêm các lựa chọn. Theo cựu Cố vấn của ông Netanyahu - ông Nadav Shtrauchler, sau khi giáng một đòn vào Iran - thế lực bảo trợ lớn nhất của Hamas, ông Netanyahu có thể thuyết phục được liên minh của mình thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán với Hamas.

“Hy vọng ông ấy sẽ sớm có thể nói rằng: ‘Chúng ta đã thay đổi Trung Đông. Bây giờ chúng ta cần linh hoạt hơn trên các mặt trận khác - ở Gaza và vấn đề liên quan các con tin’” - theo ông Shtrauchler.

Nếu ông Netanyahu đồng ý ngừng bắn ở Gaza, điều đó sẽ làm tăng cơ hội để ông đạt được một mục tiêu tham vọng khác đã có từ lâu: bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia - quốc gia hùng mạnh nhất thế giới Ả Rập.

Trong các cuộc đàm phán năm ngoái giữa Mỹ và Saudi Arabia, các quan chức Mỹ cho biết Saudi Arabia đã ra hiệu rằng họ sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận mang tính bước ngoặt như vậy, nếu xung đột kết thúc ở Gaza và nếu ông Netanyahu đồng ý việc người Palestine có chủ quyền của họ, tức là có một nhà nước Palestine.

Vào thời điểm đó, việc kết thúc chiến sự là xa vời và ông Netanyahu kịch liệt phản đối viễn cảnh có một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, hiện tại thủ tướng Israel có thể làm dịu các đồng minh cực hữu nên có thể tạo nhiều không gian để ông đàm phán, hướng tới việc bình thường hóa quan hệ.