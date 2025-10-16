Năm 2025, TAND 6 thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết hơn 240.000 vụ việc 16/10/2025 14:34

(PLO)- Trong năm thi đua 2025, các tòa án thuộc Cụm thi đua số I - TAND các thành phố trực thuộc Trung ương, đã giải quyết, xét xử, quyết định thi hành án và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành 241.212 vụ, việc các loại.

Ngày 16-10, Cụm thi đua số I - TAND các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Cụm thi đua số I hiện có 6 TAND các thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế, với 3.914 biên chế.

TAND TP.HCM được phân công làm Trưởng cụm và TAND TP Hải Phòng làm Phó Trưởng cụm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong bày tỏ, trong không khí trang trọng khi TP.HCM tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I, bằng niềm phấn khởi, hân hoan với trọng trách là Trưởng cụm, TAND TP.HCM rất vinh dự đón tiếp các đại biểu đến dự hội nghị.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

Theo ông Lê Thanh Phong, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế và đưa ra giải pháp để các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chánh án Lê Thanh Phong cho rằng với tinh thần đoàn kết, kỉ cương, liêm chính, vượt khó, các đơn vị trong Cụm thi đua số I đã nỗ lực, vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm quý báu, mô hình mới, cách làm hay cùng tham luận của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó, lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới và sáng tạo trong toàn hệ thống tòa án.

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, từ ngày 1-10-2024 đến ngày 30-9-2025, các tòa án thuộc Cụm thi đua số I đã giải quyết, xét xử, quyết định THA và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành 241.212 vụ, việc các loại.

Tổng số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán là 755/241.212 vụ việc đã giải quyết, chiếm tỉ lệ 0,31%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ yêu cầu của TAND Tối cao.

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I đã tổ chức 5.124 phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng 1.526 phiên tòa so với cùng kỳ năm 2024; công khai 89.741 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

Cũng theo báo cáo, các đơn vị tòa án Cụm thi đua số I luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của TAND Tối cao, cấp ủy địa phương. Công tác thi đua được triển khai nghiêm túc, kịp thời lan tỏa để cán bộ ngành tòa án phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điển hình, năm 2025, TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất do có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Trang thông tin điện tử các tòa án tích cực đăng tải các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của TAND Tối cao về công tác thi đua khen thưởng, về gương điển hình. Trong Cụm thi đua số I cũng đã đề nghị 10 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Cụm thi đua số I đã hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng, TAND Tối cao, UBND TP phát động, như "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025"; tham gia các hoạt động từ thiện xã hội...

TAND TP.HCM - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 TAND tặng quà lưu niệm cho các TAND trong Cụm thi đua. Ảnh: TRẦN LINH

Trong công tác thi đua khen thưởng năm 2026, Cụm thi đua số I sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì công lý", theo chủ đề xuyên suốt "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Đồng thời, có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế năm thi đua 2025, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, nâng cao chất lượng xét xử...

Cụm thi đua số I sẽ xem công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện phong trào thi đua. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt và chấn chỉnh tập thể, cá nhân làm chưa tốt; bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo.

Hội nghị cũng bầu TAND TP Hải Phòng làm Cụm trưởng Cụm Thi đua số I, TAND TP Cần Thơ làm Cụm phó Cụm Thi đua số I năm 2026. Đại diện 6 đơn vị Cụm thi đua số I - TAND ký giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: TRẦN LINH Kết thúc hội nghị, đại diện 6 đơn vị Cụm thi đua số I - TAND các thành phố trực thuộc Trung ương đã ký giao ước thi đua năm 2026 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.