Nam thanh niên bị thao túng tâm lý, ép chuyển tiền, chạy từ Thái Nguyên vào Huế 08/12/2025 17:40

(PLO)- Bị nhóm lừa đảo giả danh công an thao túng tâm lý qua điện thoại, nam thanh niên 18 tuổi ở Thái Nguyên đã vay "nóng" tiền và chạy xe máy liên tục qua nhiều tỉnh thành đến Huế thì được công an giải cứu.

Ngày 8-12, Công an phường Phú Bài (TP Huế) cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn và giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "bắt cóc online".

Công an phường Phú Bài giải cứu nam thanh niên bị ép vay nóng, điều khiển đi từ Thái Nguyên vào TP Huế.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 5-12, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của NTH (18 tuổi, ngụ TP Thái Nguyên) về việc bị lừa đảo.

Theo trình bày của nạn nhân, H. nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an và Viện kiểm sát. Nhóm người này vu cáo H. có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn tại TP.HCM.

Để tạo lòng tin và gây áp lực tâm lý, nhóm lừa đảo đã thực hiện cuộc gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục Công an nhân dân.

Sau đó, chúng yêu cầu H. tham gia một nhóm trên ứng dụng Zoom Workspace để làm việc và đe dọa nạn nhân tuyệt đối không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

Dưới sự thao túng của các đối tượng, H. đã hoảng sợ, chuyển lần lượt 500 nghìn đồng và 5 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm này yêu cầu H. mua điện thoại và SIM mới để cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Từ ngày 1-12, kẻ gian bắt đầu chỉ đạo H. di chuyển liên tục theo lộ trình từ Thái Nguyên - Hà Nội - Thanh Hóa - TP Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này hướng dẫn H. truy cập ứng dụng của một công ty tài chính trên Zalo để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng.

Ngay sau khi tiền được giải ngân, H. bị ép chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của kẻ gian.

Để duy trì sự kiểm soát và buộc nạn nhân tiếp tục di chuyển, ngày 2-12, nhóm này đã chuyển ngược lại cho H. 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để chi trả tiền thuê khách sạn và ăn uống.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi H. đến thuê nhà nghỉ tại phường Phú Bài thì nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Bài đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đây là thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online".

Kẻ gian không chỉ chiếm đoạt tài sản mà còn buộc nạn nhân tự cách ly, di chuyển liên tục nhằm gây khó khăn cho gia đình và cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm.

Công an phường Phú Bài đã liên hệ với gia đình em H. tại Thái Nguyên để đưa nạn nhân trở về nhà an toàn.