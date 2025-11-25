Đồng Tháp: Bắt nhóm 6 người lập kế hoạch bắt cóc chủ nợ, cướp xe máy 25/11/2025 18:30

Ngày 25-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tháp Mười truy bắt nhanh 6 người liên quan vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười, chỉ sau 24 giờ gây án.

Các nghi phạm gồm: Đỗ Văn Trên (43 tuổi), Võ Tấn Lộc (23 tuổi), Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Thịnh (18 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (16 tuổi, cùng ngụ xã Tháp Mười)

Thông tin ban đầu, các nghi phạm khai ngày 15-10, Trên mượn ông Trần Văn Thanh (ngụ xã Thanh Mỹ) số tiền 1,4 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Đến hạn nhưng không có tiền trả, Trên rủ những người còn lại bàn chuyện bắt giữ chủ nợ và đưa về căn nhà trọ thuê tại xã Trường Xuân.

5 nghi phạm đồng phạm trong vụ việc.

Ngày 22-11, Trên hẹn ông Thanh đến quán nhậu để trả nợ, thực chất nhằm tạo tình huống để nhóm ra tay tấn công. Tuy nhiên, nhóm không bắt giữ được ông Thanh và sau đó cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn hướng tỉnh Tây Ninh.

Số công cụ phương tiện các nghi phạm dùng gây án.

Công an thu nhiều tang vật gồm súng điện, bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, hai xe máy và một ô tô. Chiếc xe máy của bị hại đã được thu hồi.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự 6 người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.