Nga-Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh, do UAE làm trung gian 25/08/2025 05:58

(PLO)- Nga và Ukraine có đợt trao đổi tù binh mới, với 146 người mỗi bên, nhờ sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ngày 24-8, Nga và Ukraine đã trao đổi 146 tù binh mỗi bên nhờ sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), hãng Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga và Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram rằng cuộc trao đổi đã diễn ra nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Ông Zelensky đăng tải hình ảnh những người trở về trong niềm vui, cho biết phần lớn họ đã bị giam từ năm 2022.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn UAE vì vai trò giám sát cuộc trao đổi.

Tù binh Ukraine trở về nước trong đợt trao đổi ngày 24-8. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

“Các cuộc trao đổi tù binh vẫn đang diễn ra. Và điều này có thể thực hiện được, có lẽ, nhờ những binh sĩ của chúng ta, những người bổ sung cho quỹ trao đổi của Ukraine; nhờ đội ngũ của chúng ta, làm việc mỗi ngày; và nhờ các đối tác, những người hỗ trợ” - ông Zelensky cho hay.

Quân đội Ukraine sau đó ra tuyên bố xác nhận tổng cộng 146 tù binh từ mỗi bên đã được trao trả.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine trao 146 tù binh Nga, và Moscow cũng trả tự do cho số lượng tù binh Ukraine tương ứng.

Bộ này cho biết toàn bộ binh sĩ Nga được trả tự do hiện đang ở Belarus để nhận hỗ trợ tâm lý và y tế. Kiev cũng trao trả cho Moscow 8 công dân Nga, là cư dân tỉnh Kursk.

Các cuộc hòa đàm Ukraine - Nga đầu năm nay chưa đạt được bước đột phá nào trong việc chấm dứt xung đột, nhưng đã kết thúc với các thỏa thuận mới về trao đổi tù binh.

Tổng thống Zelensky đầu tháng này thông báo rằng Ukraine và Nga đang chuẩn bị trao đổi 1.200 tù binh, theo thỏa thuận tại vòng đàm phán hòa bình thứ ba ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 23-7.

Trong khi đó, ông Vladimir Medinsky, người đã dẫn đầu phái đoàn Nga trong ba vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng Ukraine đang chậm trễ trong việc trao trả dân thường về Kursk.

Ông Medinsky nói rằng có hơn 20 cư dân đang chờ được trở về nhà.

“Đã ba tháng trôi qua và cư dân vùng Kursk vẫn chưa được trả về, mà chỉ được trao đổi theo từng nhóm nhỏ để đổi lấy một số người mà Ukraine cần. Nga đang phải mặc cả đầy khó khăn để đưa dân thường trở về” - ông Medinsky viết trên Telegram.