Ngắm tàu tuần dương của Hải quân Pháp vừa cập cảng Tiên Sa

Ngày 14-11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao TP trong sáu ngày.
Tàu do Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier làm chỉ huy.
Tham dự lễ đón tại cảng Tiên Sa có đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).
Trong sáu ngày tới, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ đoàn sẽ giao lưu chuyên môn, thể thao với lực lượng hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam, tham quan một số điểm văn hóa địa phương.
Chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu thường niên giữa hải quân hai nước. Phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp được thiết lập từ năm 2024.
Tàu tuần dương Prairial chở theo 93 thủy thủ đoàn. Tàu dài 93,5 m, rộng 14 m, tải trọng gần 3.000 tấn. Tàu được trang bị pháo, trực thăng.
Trước đó, vào tháng 4-2024, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn cũng cập cảng Tiên Sa, thăm TP Đà Nẵng.