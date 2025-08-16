Ngán ngẫm khi di chuyển qua đèo Lò Xo với hàng loạt ổ voi, nứt vỡ 16/08/2025 10:23

Ngày 14-8, ghi nhận của PV trên QL14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua đèo Lò Xo, xã Đăk Blô cho thấy nhiều điểm hư hỏng nặng. Mặt đường bong tróc, nứt vỡ, sụt lún, xuất hiện “ổ voi”, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Mặt đường trên đèo Lò Xo bể nát nghiêm trọng.

Mặt đường đèo lò xo nát như tương

Dọc theo tuyến đèo hiểm trở bậc nhất nối TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi, nhiều đoạn nứt nát kéo dài, nhất là tại các khúc cua. Mặt đường nát, tách rời, lồi lõm khiến việc di chuyển qua lại vô cùng khó khăn. Chưa kể, đường đèo hiểm trở lại xuống cấp khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Mặt đường xuống cấp khiến các phương tiện di chuyển qua đèo một cách khó khăn.

Tại đỉnh đèo Lò Xo, đoạn ngã ba rẽ vào Ngục Đăk Glei, hàng chục mét mặt đường bị hư hỏng nặng. Nhiều vị trí, lớp bê tông mặt đường bong tróc, để lộ nền đường xám xịt, trũng nước; có chỗ bê tông vỡ toác thành mảng lớn, tạo thành hố sâu. Xuôi dốc về hướng trung tâm xã Đăk Pét, tình trạng hư hại vẫn kéo dài, buộc tài xế phải giảm tốc, nhường đường khi tránh nhau, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm hoặc trời mưa.

Dày đặc các vết nứt toát, lồi lõm.

Tài xế Nguyễn Văn Anh thường chạy xe qua đèo Lò Xo bức xúc, tình trạng đường sá hư hỏng ngày càng nặng nhưng không được sửa chữa khiến việc di chuyển qua con đèo này trở thành “ác mộng” đối với nhiều tài xế. “Mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa, cải tạo những đoạn hư hỏng để cánh tài xế bớt khổ”, anh Anh bày tỏ.

Người chạy xe máy cũng lắc đầu ngán ngẫm vì đường xấu, nguy hiểm.

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, công tác sửa chữa đèo Lò Xo triển khai từ 22-5, dự kiến xong ngày 21-7, nhưng mưa kéo dài hơn một tháng đã làm chậm tiến độ. Đơn vị thi công đang được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị để sớm đảm bảo lưu thông an toàn.

Cận cảnh một điểm "tan nát" trên đèo Lò Xo.

“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để sửa chữa toàn tuyến đèo Lò Xo, nhằm sớm đảm bảo lưu thông an toàn”, vị này nói.

Sụt lún sâu trên Quốc lộ 40B

Không chỉ đèo Lò Xo, QL40B qua các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri cũng hư hỏng nặng. Tại vị trí Km 168+900, mưa lớn kéo dài đã gây sụt lún hơn 20 m mặt đường, sâu tới 1 m, xuất hiện cả “hố tử thần” đường kính 1 m, sâu hơn 1,2 m. UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, gần 22 km tuyến này có ít nhất 3 điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, thường xuyên ảnh hưởng đến giao thông.

Điểm sụt lún tại Km 168+900 Quốc lộ 40B.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, tài xế xe khách tuyến Kon Tum - Măng Ri, cho hay: “Nhiều đoạn bị sụt lún, trôi nền, rất nguy hiểm. Mong sớm có phương án xử lý dứt điểm để bà con yên tâm đi lại”.

Hiện điểm sụt này đang tiếp tục sụt thêm.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, mưa bão vừa qua gây hư hại nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh ở khu vực phía tây, với tổng thiệt hại ước gần 10 tỉ đồng. Riêng QL40B có 31 vị trí cần sửa, kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Tỉnh đã bố trí 79 tỉ đồng để sửa chữa định kỳ tuyến này vào năm 2026, còn các điểm hư hỏng nghiêm trọng đang được khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông.