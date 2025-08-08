Ngành Tài chính khẳng định vai trò trụ cột trong 80 năm phát triển đất nước 08/08/2025 16:17

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, ngành tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, là lực lượng tiên phong trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Khẳng định vai trò trụ cột trong suốt 80 năm phát triển đất nước

Đây là dịp quan trọng để ôn lại chặng đường vẻ vang của một trong 13 bộ đầu tiên thuộc Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong thời kỳ kháng chiến, ngành bảo đảm nguồn lực tài chính cho chiến trường. Khi đất nước thống nhất, ngành tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong tái thiết và xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh. Bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập và hiện đại hóa, ngành Tài chính không ngừng cải cách để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhiều dấu ấn quan trọng đã được khẳng định, như cải cách hệ thống thuế, thành lập Kho bạc Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Luật Ngân sách Nhà nước, phát triển thị trường tài chính - chứng khoán, cơ cấu lại nợ công và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tài chính công. Qua đó, khẳng định vai trò điều phối, huy động và phân bổ nguồn lực quốc gia của ngành Tài chính đối với mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi Bộ Tài chính chính thức triển khai mô hình tổ chức hợp nhất, trở thành cơ quan điều phối tổng thể các lĩnh vực: tài chính, kế hoạch - đầu tư, bảo hiểm xã hội và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Tài chính năm 1945, ngành Tài chính đã không ngừng đổi mới để thích ứng với yêu cầu của từng thời kỳ.

Đặc biệt trong 40 năm Đổi mới, ngành đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật với năm nhóm thành tựu quan trọng: xây dựng tư duy phát triển mới; hoàn thiện chính sách tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng; đột phá trong thể chế kinh tế; phát triển các thị trường tài chính và bảo hiểm; đồng hành với hệ thống an sinh xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh mới, ngành Tài chính đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính chiến lược với mô hình tổ chức hợp nhất, trở thành cơ quan điều phối tổng thể các lĩnh vực tài chính - đầu tư - bảo hiểm xã hội - quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm tin vào truyền thống 80 năm của ngành, tinh thần đổi mới - khát vọng vươn lên, đồng thời cam kết ngành Tài chính sẽ quyết liệt hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngành tài chính là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới vì một Việt Nam phồn thịnh

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của ngành Tài chính trong suốt 80 năm qua, đồng thời đặt kỳ vọng lớn vào đội ngũ cán bộ tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ mới trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Nhắc lại từ những đồng tiền đầu tiên trong Quỹ Độc lập năm 1946 đến thu ngân sách quốc gia hơn 2 triệu tỉ đồng hôm nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đó là một hành trình phi thường của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự Tổ quốc của ngành tài chính.

"Ngành tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao".

Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, bối cảnh mới đang đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết và nền kinh tế của nước ta có bứt phá mạnh mẽ được hay không, có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính. Vì vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở một số vấn đề, đề nghị ngành tài chính quan tâm, triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Về đột phá thể chế, chiến lược tài chính và đổi mới mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư đề nghị tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn của thể chế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sự cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước.

Về quản trị tài chính, ngân sách, Tổng Bí thư nêu rõ, phải bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới, chủ động phân tích, nhận định các tác động để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, có giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Điều hành chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngành tài chính có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực để phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân.

"Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng mới đây đã có những thay đổi và đây là nguồn lực rất lớn, nếu không quan tâm, không huy động, không sử dụng một cách hiệu quả hợp lý thì chúng ta khó mà có điều kiện để tích lũy phát triển", Tổng Bí thư lấy ví dụ và nhấn mạnh về việc quản lý chính sách để huy động nguồn lực.

Nhấn mạnh về việc quản lý vốn nhà nước, vốn đầu tư công, vốn của nhân dân thì không được phép lãng phí và phải tính đến hiệu quả, Tổng Bí thư yêu cầu phải tính toán nguồn thu, nguồn chi rồi có hiệu quả, nhanh chóng và không nó kéo dài.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, cùng với kinh tế phát triển thì đời sống nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn. "Đây là mục tiêu của chúng ta, là mục tiêu của Đảng, của chủ nghĩa xã hội, của đất nước".

Tổng Bí thư tin tưởng, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, phát triển và ngành tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, sẽ là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới vì một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường.