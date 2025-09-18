Ngày hội việc làm 2025: Xóa bỏ định kiến với lao động là người khuyết tật 18/09/2025 16:17

(PLO)- Ngày hội việc làm 2025 ghi nhận nhiều doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt khó mà còn là lực lượng lao động tiềm năng, bền bỉ và trách nhiệm.

Ngày 18-9, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM và UBND phường Xuân Hòa tổ chức 2 sự kiện: “Ngày hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM” và “Ngày hội việc làm cho người lao động trên địa bàn phường Xuân Hòa”.

Chương trình nhằm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, đặc biệt là người khuyết tật có thêm lựa chọn việc làm và học nghề phù hợp.

Người khuyết tật trao đổi bằng ngôn ngữ ký hiệu tại ngày hội việc làm.

Vượt qua khiếm khuyết, tìm kiếm cơ hội lập nghiệp

Chị Nguyễn Thị Hồng Lam (47 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) có mặt từ sớm tại ngày hội việc làm với mong muốn tìm được một công việc văn phòng, ưu tiên vị trí kế toán. Từ khi ba tuổi, chị bị sốt bại liệt khiến tay trái không còn cử động bình thường, nhưng chị vẫn kiên trì theo đuổi nghề nghiệp để tự nuôi sống bản thân.

“Công việc gì phù hợp tôi đều có thể làm. Tôi mong muốn mức lương khoảng 8 đến 10 triệu đồng” - chị Lam bày tỏ.

Tại sự kiện, chị Lam đã gặp một số doanh nghiệp có vị trí tuyển dụng phù hợp, các đơn vị cho biết sẽ phản hồi qua email để trao đổi chi tiết hơn.

Tương tự, anh Não Văn Thống (ngụ TP Thủ Đức) tham dự ngày hội việc làm với mong muốn tìm được vị trí thiết kế đồ họa. Anh Thống từng học ngành này tại Trường Cao đẳng Thủ Đức và tốt nghiệp năm 2020. Dù bị khuyết tật bẩm sinh, anh Thống vẫn kiên trì theo đuổi đam mê.

Anh Não Văn Thống trao đổi thông tin tại ngày hội việc làm.

“Mức lương mong muốn của tôi khoảng 8-9 triệu đồng. Điểm mạnh của tôi là khả năng thiết kế theo yêu cầu khách hàng, bởi tôi từng thực hiện sản phẩm cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ mỹ phẩm, nhà hàng đến giáo dục” - anh Thống nói.

Về phía đơn vị tuyển dụng, chị Trần Thị Ngọc Hiếu, chủ shop Ốc Hiếu cho biết đây là lần thứ ba chị tham gia chương trình. Từ trải nghiệm của mình, chị mở lớp dạy nghề miễn phí, cả trực tiếp và trực tuyến, giúp nhiều người khuyết tật tự làm sản phẩm, tạo thêm thu nhập. Lần này, shop Ốc Hiếu dự kiến tuyển khoảng năm người, từ bán hàng online, giới thiệu sản phẩm đến cộng tác viên nhận hoa hồng.

“Với những bạn khó khăn đi lại, hoàn toàn có thể làm online. Tôi sẽ trực tiếp lo khâu giao hàng. Ngay cả khi còn học việc, các bạn cũng được hỗ trợ lương; khi thành thạo, thu nhập tương đương thợ chuyên nghiệp. Điều tôi mong nhất là các bạn không ngại khó, kiên trì, vì công việc thủ công đòi hỏi sự bền bỉ” - chị Hiếu chia sẻ.

Ông Bùi Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM (thứ 2, từ trái sang) và bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (thứ 2, từ phải sang) chụp hình cùng chị Trần Thị Ngọc Hiếu, chủ shop Ốc Hiếu.

Tham gia ngày hội việc làm, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, giám đốc điều hành của một nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện thoại và máy tính, đặt mục tiêu tuyển khoảng 100 nhân sự tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng TP.HCM, giai đoạn 2025-2026 sẽ có khoảng 20 nhân sự chất lượng được tiếp nhận tại TP.HCM.

Trong 10 năm đồng hành cùng nhóm lao động là những người khuyết tật, bà Hạnh đánh giá cao sự kiên trì, cầu tiến và thái độ tích cực của họ. "Người khuyết tật được trả lương và hưởng chế độ như các nhân sự khác để đảm bảo công bằng. Hiệu suất làm việc mới là yếu tố hàng đầu. Có nhân sự sau 5 năm làm việc đã tự mở cửa hàng riêng, nhưng công ty vẫn hỗ trợ để họ phát triển" - bà Hạnh nói.

Người lao động khuyết tật thường chăm chỉ, kỷ luật cao

Trao đổi với PLO, ông Bùi Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM, cho biết trung tâm là đơn vị duy nhất của thành phố vừa đảm nhận công tác bảo trợ, vừa tổ chức dạy văn hóa từ cấp 1 đến cấp 3 cho người khuyết tật.

Ngoài ra, trung tâm còn phụ trách hướng nghiệp, dạy nghề cho người khuyết tật và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo.

“Đa phần các doanh nghiệp hôm nay đều ưu tiên tuyển dụng lao động khuyết tật, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành để họ thấy mình không bị bỏ lại phía sau” - ông Tuấn cho hay.

Ngoài ra, ông Tuấn cho biết trung tâm đang thành lập một nhóm cộng đồng mang tên “Kết nối tương lai”. Thông qua nhóm này, người lao động có thể quét mã QR để tìm kiếm thông tin việc làm, còn doanh nghiệp có thể đăng tải nhu cầu tuyển dụng.

Cũng tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD), cho biết đơn vị đã có hơn 20 năm làm việc với người khuyết tật và doanh nghiệp trong vấn đề hòa nhập lao động.

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD).

Theo ông Cử, nếu trước đây, tuyển dụng chủ yếu dựa trên trách nhiệm xã hội, thì nay nhiều doanh nghiệp đã xem đây là một khoản đầu tư chiến lược cho hiện tại và tương lai.

"Qua trao đổi với hơn 100 doanh nghiệp, lo ngại phổ biến nhất khi họ tuyển dụng người khuyết tật là năng suất lao động. Nhiều đơn vị chưa từng tiếp xúc thường nghĩ người khuyết tật làm việc kém hiệu quả. Thực tế, năng suất của họ tương đương, thậm chí cao hơn nhờ khả năng tập trung và kỷ luật tốt" - ông Cử nói.

Theo ông Cử, khi tạo điều kiện cho người khuyết tật, doanh nghiệp không chỉ xóa bỏ định kiến, mà còn hưởng lợi thế cạnh tranh. Lao động khuyết tật thường kỷ luật cao, chăm chỉ, đúng giờ, góp phần ổn định nhân sự.

Hoạt động cắt tóc miễn phí diễn ra tại ngày hội việc làm.

Ngày hội việc làm thu hút 56 đơn vị tham gia tuyển dụng với hơn 3.100 vị trí trống, trong đó 28 doanh nghiệp dành riêng 522 chỉ tiêu cho lao động khuyết tật. Sự kiện cũng ghi nhận gần 500 lao động tham dự, gồm người dân phường Xuân Hòa, các địa phương lân cận và người khuyết tật từ nhiều phường, xã trên địa bàn TP.HCM.