CSGT cứu người đàn ông khuyết tật bán vé số sắp rơi xuống hồ nước sâu 19/08/2025 14:40

(PLO)- Đội CSGT Hàm Tân, Lâm Đồng đã kịp thời cứu người đàn ông khuyết tật bán vé số thoát khỏi nguy hiểm trên Quốc lộ 1A.

Sáng 19-8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, một câu chuyện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đã diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Các chiến sĩ CSGT Hàm Tân sau khi cứu đã trao phần cơm trưa cho người đàn ông khuyết tật. Ảnh BĐ

Khi đang tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện một người đàn ông lớn tuổi, bị khuyết tật, điều khiển xe đạp điện thì bất ngờ mất lái đang lao tự do về phía hồ nước sâu ở ven đường. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra cùng người dân đã kịp thời ứng cứu, đưa người đàn ông ra khỏi tình huống nguy hiểm.

Người đàn ông khoảng 60 tuổi, hành nghề bán vé số mưu sinh, không chỉ được cứu khỏi tai nạn, mà còn được các chiến sĩ CSGT Hàm Tân tìm lại xấp vé số rơi xuống đường và gửi phần cơm để ông có thể tiếp tục hành trình trong một ngày tưởng như quá sức nặng nề.

Hạ sĩ Nguyễn Bình Nguyên, chiến sĩ Cảnh sát cơ động sau khi cùng CSGT và người dân cứu người đàn ông khuyết tật đã lội xuống hồ nước tìm vật dụng mà người này mang theo

Đằng sau sắc phục và nhiệm vụ tuần tra, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân lặng lẽ cúi xuống nhặt lại từng tờ vé số, ân cần trao phần cơm cho người nghèo giữa quốc lộ chính là khoảnh khắc đẹp của lòng nhân ái.

Người đàn ông khuyết tật thoát nạn, trở lại với cuộc sống mưu sinh, còn trong lòng những người chứng kiến vẫn còn dư âm đẹp về các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân trong ngày kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).