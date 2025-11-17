Nghệ An muốn khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào năm sau 17/11/2025 11:38

(PLO)- Nếu được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, Nghệ An sẽ bố trí vốn và chuẩn bị để khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ trong năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa thừa uỷ quyền của Thủ tướng ký tờ trình Chính phủ gửi Quốc hội, đề nghị xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy với tổng mức đầu tư 23.940 tỉ đồng.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài 60 km, toàn bộ nằm trong địa phận tỉnh Nghệ An.

Theo hướng tuyến, dự án bắt đầu từ đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (xã Hưng Nguyên) đi theo hướng Tây, giao với Quốc lộ 46 và đường tỉnh 539. Tuyến sau đó đi song hành với Quốc lộ 15 và giao cắt Quốc lộ 15 tại xã Nam Đàn.

Tiếp đó, tuyến chuyển hướng về phía Nam, vượt Quốc lộ 46B, Quốc lộ 46C rồi đi về hướng Tây, giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Kim Bảng, song hành với Quốc lộ 46 và kết thúc tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài 60 km với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Ảnh minh hoạ. Ảnh: V.LONG

Toàn tuyến sẽ giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe. Tuy nhiên, giai đoạn đầu đầu tư 4 làn xe, nền đường rộng 22 - 24,75 m. Riêng các đoạn đào sâu, đắp cao và các cầu trên tuyến được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng từ 29 - 32,25 m. Vận tốc thiết kế đạt 80 - 100 km/giờ tùy đoạn. Dự kiến có khoảng 2.833 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 221 hộ phải bố trí tái định cư.

Tổng mức đầu tư dự án 23.940 tỉ đồng, gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2.822 tỉ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 17.726 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác 1.063 tỉ đồng; chi phí dự phòng 2.328 tỉ đồng.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép triển khai theo hình thức đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ xây dựng phương án thu hồi vốn.

Về nguồn vốn, dự kiến sử dụng khoảng 100 tỉ đồng từ tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; khoảng 1.411 tỉ đồng từ ngân sách địa phương; còn lại khoảng 22.429 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 do Trung ương phân bổ cho Nghệ An.

Theo tờ trình, nếu Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ cuối năm 2025. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dự kiến phê duyệt trong quý II-2026; thiết kế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu thực hiện khởi công từ quý III-2026. Dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Chính phủ cho rằng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy nằm trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa hai nước và các địa phương liên quan.

Việc đầu tư tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy thuộc trục cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn cũng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải bằng hạ tầng có năng lực thông hành lớn, tốc độ cao và an toàn. Tuyến được kỳ vọng tạo sức lan tỏa và động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực; nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến trục dọc; tạo điều kiện thuận lợi kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt và cửa khẩu quốc tế.

Tuyến cũng được đánh giá sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc vùng Bắc Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung.