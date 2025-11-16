Đề xuất Nhà nước hỗ trợ 70% vốn làm cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết 16/11/2025 13:04

Một liên danh doanh nghiệp vừa có kiến nghị Thủ tướng xem xét chủ trương đầu tư cao tốc Gia Nghĩa – Bảo Lộc – Phan Thiết theo phương thức đối tác công tư (PPP), đồng thời đề xuất Nhà nước tham gia 70% tổng mức đầu tư, trong khi quy định hiện hành chỉ cho phép tối đa 50%.

Lý giải nguyên nhân vốn Nhà nước bỏ ra lớn, liên danh nhà đầu tư cho biết dự án đi qua khu vực kinh tế còn khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp nên cần nâng tỉ lệ vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án khoảng 36.340 tỉ đồng, trong đó Nhà nước cần tham gia 25.438 tỉ đồng (70%). Phần còn lại do nhà đầu tư huy động vốn ngân hàng và vốn tự có, khoảng gần 11.000 tỉ đồng. Thời gian hoàn vốn dự kiến 20 năm.

Cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết có tổng mức đầu tư lớn. Ảnh minh hoạ. Ảnh: V.LONG

Cùng với đề xuất về cơ chế vốn, liên danh kiến nghị Chính phủ bổ sung tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết vào quy hoạch mạng lưới đường bộ và cho phép triển khai giai đoạn 2026-2030. Địa phương được đề xuất làm cơ quan có thẩm quyền là UBND tỉnh Lâm Đồng. Bộ Tài chính sẽ tham mưu bố trí vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030.

Liên danh cũng đề nghị được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất dự án và cam kết bố trí đầy đủ nhân lực, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, tuyến cao tốc dài 140,6 km đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng như Bình Thuận, Hàm Thạnh, Đông Giang, La Dạ, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Quảng Khê, Bắc Gia Nghĩa và Trường Xuân.

Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại phường Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc cũ), có một nhánh rẽ vào trung tâm Phan Thiết. Điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo quy hoạch, đồng thời kết nối trung tâm Gia Nghĩa thông qua quốc lộ 14.

Tuyến được thiết kế tốc độ 100-120 km/giờ tùy địa hình, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khi hoàn thành, cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 20 và quốc lộ 28; đồng thời tăng cường năng lực kết nối với các tuyến cao tốc hiện hữu như Dầu Giây – Liên Khương và Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Tuyến cũng được định hướng xây dựng theo mô hình “cao tốc cảnh quan”, kết hợp giao thông với phát triển du lịch và không gian kinh tế mới.

Trước đó, ngày 9-6, tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông cũ, các địa phương đã đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối ba tỉnh vào quy hoạch. Bộ Xây dựng sau đó cho biết ủng hộ chủ trương nghiên cứu và sẽ xem xét đưa tuyến vào quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Hiện tỉnh Lâm Đồng và Bộ Xây dựng đang phối hợp hoàn thiện thủ tục để đưa tuyến Gia Nghĩa – Bảo Lộc – Phan Thiết vào quy hoạch.