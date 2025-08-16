Nghi phạm vụ sát hại tài xế xe ôm ở phường Trung Mỹ Tây bị bắt 16/08/2025 13:10

(PLO)- Liên quan đến vụ tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại ở phường Trung Mỹ Tây, Công an TP.HCM đã tạm giữ nghi phạm 17 tuổi để điều tra.

Ngày 16-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ Châu Phú Tính (17 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Tính là nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM vào đêm 15-8.

Nạn nhân là anh LHP (47 tuổi, ngụ TP.HCM).

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Theo người thân, anh P làm nghề tài xế xe ôm công nghệ, sống trọ cùng em trai tại xã Tân Nhựt, TP.HCM. Theo gia đình, anh P chưa lập gia đình, thường chạy xe ban đêm để kiếm thêm thu nhập.

Khoảng 22 giờ đêm 15-8, nhiều người dân trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ tây nghe tiếng la hét, và thấy anh P đang giằng co với một thanh niên.

Nhân chứng cho biết nạn nhân bị tấn công vào cổ nhưng vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công ra đến đường lớn. Sau đó anh quay lại hẻm, gục xuống và tử vong.

Tại hiện trường, xe máy hiệu Future cùng túi xách và ví tiền của anh P vẫn còn nguyên.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Nghi phạm Châu Phú Tính nhanh chóng bị bắt ở khu vực gần hiện trường. Người này đã thừa nhận hành vi.

Hiện Công an TP.HCM đang làm rõ động cơ gây án và toàn bộ diễn biến vụ việc.