Nghi voi rừng quật chết người, nhiều đơn vị vào cuộc 22/10/2025 11:56

(PLO)- Sau vụ người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong trong rừng, nghi bị voi rừng quật chết, nhiều cơ quan chức năng vào cuộc.

Ngày 22-10, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho biết đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình voi rừng xuất hiện trên địa bàn.

Theo UBND xã Đắk Wil, gần đây có khoảng ba cá thể voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực tiểu khu 854 thuộc thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil, phá hoại hoa màu, cây trồng của người dân.

Hình ảnh một cá thể voi rừng vào rẫy cao su của người dân. Ảnh chụp từ clip

Ngày 18-10, lực lượng chức năng phát hiện ông MVT (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil) tử vong tại bìa rừng thuộc tiểu khu 854.

Nơi ông T tử vong có nhiều dấu chân voi để lại, cây cối gần đó bị hư hỏng. Trên thi thể ông T có nhiều vết trầy xước bên phần hông trái, sườn bên phải nghi do bị voi dùng vòi cuốn. Khi công an xác minh, làm rõ nguyên nhân, gia đình ông T từ chối mổ khám nghiệm tử thi.

Người dân xã Đắk Wil quay lại video voi rừng vào rẫy cao su trên địa bàn

Để hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, giảm thiểu xung đột giữa voi rừng và người, UBND xã Đắk Wil đã chỉ đạo công an xã, kiểm lâm địa bàn…phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình.

UBND xã Đắk Wil tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi canh tác và hoạt động tại các khu vực có voi rừng.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi- cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk) cho hay trung tâm này đã có văn bản đề nghị UBND xã Đắk Wil tăng cường tuyên truyền, giảm thiểu xung đột giữa voi và người.

Một đám chuối của người dân bị voi rừng phá hoại. Ảnh: T.T

Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, vừa qua đơn vị nhận được thông tin người đàn ông ngụ tại xã Đắk Wil tử vong trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi rừng.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk xác định khu vực trên là nơi thường xuyên có voi rừng xuất hiện. Tại một số vị trí là lối voi hay ra vào rừng, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã đóng biển cảnh báo nguy hiểm, tuyên truyền để người dân phòng tránh, hạn chế xung đột giữa voi với người.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đề nghị UBND xã Đắk Wil tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân không tiếp cận gần voi, không ngủ đêm trong rừng, trong chòi rẫy nơi có voi rừng xuất hiện.

Trường hợp nếu voi rừng về phá hoại hoa màu, có thể tổ chức các biện pháp xua đuổi thân thiện, đảm bảo an toàn cho cả người và voi, tuyệt đối không được dùng chất nổ, súng tự chế hoặc các biện pháp tiêu cực làm ảnh hưởng đến voi rừng.

Dấu chân voi hằn sâu trên mặt đất. Ảnh: T.T

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cũng đề nghị UBND xã Đắk Wil xem xét thành lập tổ bảo vệ hoặc tổ phản ứng nhanh về voi ở cấp xã để thống nhất trong việc chỉ đạo các hoạt động liên quan đến voi rừng, chủ động trong việc tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời ứng phó mỗi khi voi hoang dã xuất hiện.

Như PLO đã thông tin, ngày 18-10, lực lượng chức năng phát hiện ông MVT (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil) tử vong tại bìa rừng, thuộc tiểu khu 854, xã Đắk Wil. Gần thi thể ông T có nhiều dấu chân voi. Theo người dân địa phương, gần đây, có ba cá thể voi rừng thường xuyên ra phá hoa màu, cây cối trên nương rẫy của họ.