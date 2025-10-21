Người dân bất an vì voi rừng phá hoại hoa màu, nghi quật chết người 21/10/2025 15:53

(PLO)- Người dân xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng lo lắng vì voi rừng thường xuyên phá hoại hoa màu trên nương rẫy, nghi vấn voi đã quật chết người.

Trước sự lo lắng của người dân về việc voi rừng thường xuyên vào phá hoại hoa màu và nghi vấn voi đã quật chết người. Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã có thông báo trên các phương tiện truyền thông, khuyến cáo người dân không vào rừng, tránh trường hợp bị voi tấn công.

Bất an vì voi rừng

Vừa dẫn PV vượt qua con đường đất trơn trượt vào rẫy, ông Trần Văn Hiệp (ngụ thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil) vừa kể, cách rẫy ông khoảng 200m theo đường chim bay, một người dân đi hái măng đã chết chưa rõ nguyên nhân, gần đó có nhiều dấu chân voi to đùng.

Một cây cau trên rẫy của ông Hiệp bị voi rừng phá.

Theo ông Hiệp, trước việc một người chết chưa rõ nguyên nhân, cộng thêm tình trạng những ngày qua voi rừng thường xuyên đến phá hoại hoa màu, cây cối trên nương rẫy nên bà con rất hoang mang, lo lắng.

Tại rẫy ông Hiệp, PLO ghi nhận nhiều cây dừa, cau, chuối… bị voi quật đổ. Trên đất còn hằn sâu những dấu chân voi, đường kính từ 30 đến 40cm. Có dấu chân voi lớn, đủ để ông Hiệp ngồi lọt vào trong.

Video voi rừng về phá hoại hoa màu, cây cối của người dân xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, voi còn phá nhiều đám bắp, làm xiêu vẹo, hư hỏng căn chòi gỗ ông Hiệp dựng trên rẫy.

Dựa vào những vết chân voi để lại, ông Hiệp cũng như nhiều người dân đoán có ít nhất ba con voi rừng thường xuyên ra nương rẫy, phá cây cối, hoa màu của người dân tại thôn Đồi Mây.

Vườn chuối của ông Hiệp bị voi rừng phá tan hoang. Ảnh: T.T

“Chúng tôi thật sự rất lo lắng. Thiệt hại về hoa màu, cây cối không đáng kể nhưng lo nhất là an toàn của phụ nữ, người lớn tuổi đi làm rẫy. Họ hay bị luống cuống, chậm chạp, dễ gặp nguy hiểm khi voi rừng ra rẫy”, ông Hiệp nói.

Vẫn lời ông Hiệp, mấy hôm nay, ông không dám cho vợ theo vào rẫy. Đồng thời, ông cũng như những người dân làm rẫy giáp rừng chỉ làm việc tới 15 giờ chiều hàng ngày rồi về, không nán lại để tránh gặp voi.

“Voi thường ra phá hoại vào ban đêm. Tuy nhiên, có khi tầm 17 giờ là voi từ rừng ra. Trên đất có ba kích cỡ dấu chân khác nhau nên tôi đoán có ít nhất ba con voi rừng”, ông Hiệp lo lắng.

Khuyến cáo người dân không vào rừng

Ông Hiệp nói thêm, tình trạng voi rừng ra nương rẫy tìm thức ăn, quậy phá hoa màu đã lặp đi lặp lại nhiều năm qua. Tuy nhiên, những năm trước voi chỉ phá hoại mức độ nhẹ rồi đi. Lần này, đàn voi rừng phá hoại nhiều khu vực với mức độ nặng hơn.

Dấu chân voi để lại trên mặt đất. Ảnh: T.T

“Cứ đến mùa bắp là voi rừng ra phá hoại. Hiện chúng tôi rất lo lắng. Mong rằng chính quyền địa phương sẽ có biện pháp để xua đuổi voi, giúp bà con yên tâm canh tác”, ông Hiệp đề nghị.

Một người dân khác có rẫy giáp rừng là ông Bùi Minh Kiển (ngụ thôn Đồi Mây) cũng chia sẻ, những ngày qua, voi rừng đã phá hoại một số đám bắp, chuối của gia đình ông.

Theo ông Kiển, mấy hôm trước voi thường ra quậy phá vào ban đêm. Riêng ngày 20-10, khoảng 16 giờ voi rừng đã ra tìm thức ăn ở rẫy người dân. Vì vậy, ông rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp để xử lý, xua đuổi voi rừng.

Căn chòi của ông Hiệp bị voi phá. Ảnh: T.T

Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho hay địa phương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm để làm báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm có giải pháp lâu dài, giảm thiểu xung đột giữa voi và người.

Đồng thời, UBND xã Đắk Wil đã khuyến cáo người dân không vào rừng thời điểm này để tránh nguy hiểm khi gặp voi.

Gốc dừa trên rẫy ông Hiệp bị voi quật đổ. Ảnh: T.T

“Trước khi tỉnh có giải pháp lâu dài, chúng tôi đã phát đi thông báo, khuyến cáo người dân không vào rừng hái măng, chú ý quan sát khi đi làm rẫy để tránh nguy hiểm vì có voi rừng”, ông Tám nói.