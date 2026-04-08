Nghịch bật lửa, nhóm trẻ thiêu rụi nhà rông ở Quảng Ngãi 08/04/2026 17:53

(PLO)- Nhóm trẻ em đến nhà rông ở xã Đăk Hà (Quảng Ngãi) chơi rồi nghịch bật lửa khiến lửa bén vào mái tranh, gây cháy.

Chiều 8-4, ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng công an địa phương đã có báo cáo xác minh ban đầu về vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ việc một nhóm trẻ em nghịch bật lửa khi đến nhà rông chơi.

Hình ảnh nhà rông lúc bị ngọn lửa thiêu cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7-4, một nhóm trẻ trong thôn Đăk Tiêng Klah rủ nhau đến nhà rông để vui chơi. Trên đường đi, một em nhặt được chiếc bật lửa còn gas. Khi đến nơi, trong lúc nô đùa, em này bật lửa khiến tia lửa bén vào mái tranh.

Do mái nhà rông được lợp bằng vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn công trình. Khi phát hiện sự việc, các em hoảng sợ bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Công an xã Đăk Hà đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và đề xuất hướng xử lý.

Những gì còn lại của nhà rông sau vụ cháy.

Theo ông Nguyễn Minh Vương, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh toàn diện, làm rõ các yếu tố liên quan để xử lý vụ việc theo quy định.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah được xây dựng năm 2011 theo kiến trúc truyền thống của người Ba Na, với khung gỗ, mái lợp tranh; lần thay mái gần nhất vào năm 2015. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng quan trọng của người dân trong thôn, thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, hội họp.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây mất mát lớn về tài sản và không gian sinh hoạt văn hóa của cộng đồng địa phương.