Người bán hoa, trồng hoa điêu đứng vì công văn 'không nhận hoa chúc mừng ngày khai giảng' 04/09/2025 15:42

(PLO)- Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, công văn không nhận hoa chúc mừng ngày khai giảng của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, do ban hành quá cận ngày, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thụ hoa tươi của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp và cửa hàng hoa trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 4-9, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt (DFA), cho biết đã nhận được nhiều phản ánh từ hội viên, các cửa hàng hoa tại TP.HCM và nông dân ở Lâm Đồng về công văn số 1966/SGDĐT-VP, ban hành ngày 3-9-2025 của Sở GD&ĐT TP.HCM, về việc “không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức”.

Ngay sau đó, Ban Thường trực và Ban Chấp hành DFA đã họp, thống nhất gửi văn bản phản hồi đến Sở GD&ĐT TP.HCM cùng các đơn vị liên quan.

Ngành hoa lao đao

Văn bản của DFA nêu rõ, ngành hoa tươi Đà Lạt - Lâm Đồng vốn đã đối mặt nhiều khó khăn từ sau dịch COVID-19, sức tiêu thụ sụt giảm và phụ thuộc lớn vào các dịp lễ, Tết.

Tỉnh Lâm Đồng là trung tâm sản xuất hoa tươi lớn nhất cả nước với diện tích 10.908 hecta, sản lượng hàng năm đạt 4,4 tỉ cành hoa và 600 triệu chậu hoa, lá trang trí. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 442 triệu cành hoa và 200 triệu cây giống.

Đây là kế sinh nhai của hơn 50.000 hộ nông dân, doanh nghiệp và hàng ngàn cửa hàng hoa, nghệ nhân cắm hoa tại TP.HCM.

Ngành hoa không chỉ giúp nông dân, doanh nghiệp ở Lâm Đồng ổn định đời sống, phát triển kinh tế địa phương mà còn thúc đẩy chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm trong cả nước, đặc biệt tại thị trường TP.HCM.

Tuy nhiên, công văn của Sở GD&ĐT TP.HCM đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh hoa tươi, nhất là với các doanh nghiệp, cửa hàng hoa tại TP.HCM. Do văn bản ban hành quá gấp, các đơn vị kinh doanh đã chuẩn bị sẵn lượng lớn hoa tươi, nguyên vật liệu và nhân công để phục vụ dịp khai giảng.

“Tình hình thiệt hại do bị hủy đơn hàng là rất lớn. Mỗi cửa hàng hoa thường nhận từ 50-100 đơn đặt hàng cho dịp này, ước tính thiệt hại có thể lên tới 100 triệu đồng mỗi cửa hàng”- văn bản của DFA nêu.

Hiệp hội hoa Đà Lạt lần đầu tiên tổ chức Triển lãm hoa Lan nghệ thuật tại TP.HCM năm 2024. Ảnh: TÚ UYÊN

Tặng hoa là nét đẹp tri ân, không phải lãng phí

DFA cho rằng việc doanh nghiệp, phụ huynh và cá nhân tặng hoa là một nét đẹp truyền thống, thể hiện tình cảm và lòng tri ân đối với ngành giáo dục, không phải là hoạt động phô trương, lãng phí và cần được phát huy.

Từ những lý do trên, DFA kiến nghị Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét lại chủ trương này trong những năm tới. Hiệp hội cũng nhận định, việc trang trí hoa, cây xanh tại nơi làm việc hay trường học góp phần tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, trong lành và cần được xã hội hóa.

Theo DFA, việc nhận hoa chúc mừng từ nguồn xã hội hóa trong lễ khai giảng không bị văn bản nào của cơ quan nhà nước hạn chế, nếu được thực hiện một cách hài hòa, tiết kiệm, thể hiện sự gắn kết giữa nhà trường và xã hội.

Hiệp hội cũng cho rằng cần cân nhắc kỹ việc chuyển đổi hình thức chúc mừng từ hoa tươi sang đóng góp quỹ khuyến học. Đây là một phong trào ý nghĩa, cần được phát động riêng và duy trì trong suốt năm học thay vì chỉ thay thế cho hoa trong ngày khai giảng. Cần có sự đánh giá lại hiệu quả của hình thức chuyển đổi này để có hướng đi phù hợp trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, DFA kiến nghị rằng nếu có những thay đổi về chủ trương, các văn bản liên quan cần được ban hành sớm hơn để doanh nghiệp, cửa hàng hoa và nông dân không bị thiệt hại đột ngột.