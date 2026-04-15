Người đàn ông chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an 15/04/2026 17:53

(PLO)- Bị làm phiền bởi nhiều cuộc gọi đòi nợ, người đàn ông đã chuyển tiếp cuộc gọi sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 15-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông ngụ ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định.

Với hành vi nêu trên, người đàn ông ở xã Hồ Vương bị xử phạt với tổng với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, do bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ các ứng dụng vay tiền, người đàn ông đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của người đàn ông khiến đường dây nóng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận nhiều cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác phục vụ quần chúng nhân dân.

Người đàn ông (phải) chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Công an tỉnh Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: NP

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của người đàn ông vi phạm tại Điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, hành vi tự ý chuyển cuộc gọi đến cơ quan, tổ chức mà không được sự đồng ý, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.