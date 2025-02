Người đăng tin giả về an ninh trật tự ở Cư Kuin bị công an Đắk Lắk triệu tập 06/02/2025 15:31

(PLO)- Tại cơ quan công an, quản trị viên nhóm kín Facebook có tên "Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên" thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật.

Ngày 6-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã triệu tập NHV (32 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin.

Công an làm việc với NHV. Ảnh: T.D

Theo thông tin ban đầu, NHV là quản trị viên nhóm kín Facebook có tên "Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên".

Vào ngày 2-2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), NHV đăng tải thông tin lên nhóm với nội dung: “Tin báo khẩn! Hiện có khoảng 12 đối tượng có vũ khí đang bạo loạn ở khu vực Việt Đức 4, Cư Kuin…”.

Thông tin trên đã nhanh chóng được lan truyền, gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Công an huyện Cư Kuin xác định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật nên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, NHV thừa nhận chính bản thân đã đăng thông tin sai sự thật nói trên. Sau khi đăng tin khoảng 10 phút, NHV đã gỡ bỏ bài viết.

Theo một nguồn tin, tại buổi làm việc với đại diện PA05 Công an tỉnh Đắk Lắk, NHV đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện, PA05 Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử phạt NHV về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.