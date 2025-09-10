Người đứng đầu NHNN Việt Nam nhận xếp hạng A+ toàn cầu 10/09/2025 18:16

(PLO)- Trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương năm 2025 vừa công bố, Tạp chí Global Finance đã vinh danh Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng với mức xếp hạng cao nhất, A+.

Báo cáo thường niên này được Global Finance thực hiện từ năm 1994, đánh giá gần 100 Thống đốc Ngân hàng Trung ương trên toàn cầu cùng một số khu vực trọng điểm như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Trung Phi (BEAC) và Tây Phi (BCEAO).

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Internet

Các Thống đốc được chấm điểm theo thang từ “A+” đến “F”, dựa trên kết quả điều hành trong nhiều lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế… Trong đó, “A” phản ánh sự xuất sắc, còn “F” biểu thị sự thất bại toàn diện.

Ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance nhấn mạnh: "Báo cáo thường niên của chúng tôi nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt kết quả mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành".

Việc Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+ cho thấy nỗ lực và dấu ấn nổi bật của Việt Nam trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, củng cố thêm uy tín của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.