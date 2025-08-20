Người lái ô tô bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa bị phạt 6 tháng tù 20/08/2025 18:03

(PLO)- Người đàn ông lái ô tô bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa khiến nhiều người hoảng loạn bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk, vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Cường (44 tuổi, ngụ xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Quang cảnh phiên xét xử bị cáo Cường. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Bản án sơ thẩm xác định, khoảng 13 giờ 30 ngày 31-5, ông Cường lái ô tô bán tải lưu hành dọc bãi biển thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa cũ (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thì xe bị ngập nước và lún cát.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Cường thuê được xe cẩu kéo ô tô lên. Lúc này, dọc bờ biển có rất nhiều người đến tắm biển, vui chơi.

Ô tô của ông Cường thời điểm bị lún trên bờ biển. Ảnh: M.N

Tuy nhiên, ông Cường đã lái ô tô bán tải chạy dọc bờ biển, liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy.

Hành vi trên của ông Cường được xác định đã gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khoẻ của người khác; ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách và cơ sở kinh doanh dịch vụ…