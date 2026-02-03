Xuất hiện tình tiết mới, tòa trả hồ sơ vụ chủ trang trại bị truy sát 03/02/2026 16:25

(PLO)- HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ việc ông Hưng cũng bị chém có thương tích nhưng chưa được thể hiện trong hồ sơ vụ án...

Ngày 3-2, TAND Khu vực 1 - Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Hoa (42 tuổi), Nguyễn Duy Khang (30 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi) và Trần Hoàng Nhã (24 tuổi), cùng về tội cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Khắc Tuấn (46 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thuận Hưng, chủ trang trại chăn nuôi ở tỉnh Bình Phước (cũ).

Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vũ Hội

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Hoa là người thi công tường rào trại gà cho ông Tuấn.

Vì cho rằng ông Tuấn không chịu thanh toán sòng phẳng tiền công, Hoa nảy sinh ý định chém ông Tuấn. Hoa tìm gặp bị cáo Khang để thuê chém ông Tuấn với giá 30 triệu đồng. Sau đó, khang rủ thêm Phong và Nhã để chuẩn bị gây án.

Giữa tháng 9-2025, Khang, Phong, Nhã chuẩn bị dao rồi cùng thuê nhà nghỉ gần nhà ông Tuấn và thay phiên nhau theo dõi, nắm kỹ quy luật đi lại và nhận diện khuôn mặt ông Tuấn.

Sáng 18-9-2025, thấy ông Tuấn được bạn chở đi bằng xe máy, Khang nói Phong và Nhã bám đuôi. Đến đoạn đường vắng trên phố Phạm Thị Nghĩa (phường Tam Hiệp), Phong áp sát để Nhã vung dao chém liên tiếp 3 nhát vào lưng và tay nạn nhân.

Sau khi gây án, nhóm bỏ trốn. Sau khi được báo tin cả nhóm đã sát hại ông Tuấn, Hoa chuyển tiền cho Khang tiền như đã cam kết.

Sau 2 ngày truy xét, Khang ra đầu thú. Công an Đồng Nai lần lượt bắt Hoa, Phong và Nhã. Ông Nguyễn Khắc Tuấn bị tổn thương cơ thể 19% với nhiều vết thương sâu, đứt gân và cơ.

Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Khắc Tuấn trưng ra biên bản ghi lời khai lúc 13h10 ngày 18-9-2025, cung cấp cho tòa, nói rằng: "Chữ ký, chữ viết trong biên bản không phải của tôi bởi lúc đó tôi mất máu nhiều, đang hôn mê nên đề nghị giám định chữ ký, chữ viết".

Ông Bùi Quốc Hưng - người chở ông Tuấn lúc bị chém - khai trước tòa: "Tôi bị chém một vết ở vai chảy máu khi ngồi trước lái xe máy chở ông Tuấn. Lúc đó, có người đến lấy lời khai, ghi biên bản. Tuy nhiên, đến nay tôi chưa được mời làm việc và cũng không có tên trong kết luận điều tra và cáo trạng".

Trước tình tiết mới tại toà, HĐXX dừng phiên tòa để hội ý. Sau đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ việc ông Bùi Quốc Hưng là người chở bị hại Tuấn khai cũng bị chém ở vai, có vết tích nhưng chưa được làm rõ trong hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, tòa yêu cầu làm rõ lời khai của bị hại Tuấn về việc chữ viết và chữ ký trên biên bản không phải của ông...