Truy tố nhóm truy sát người trên phố ở Đồng Nai 26/01/2026 15:25

(PLO)- Kết luận giám định những vết chém mà nhóm bị can gây ra cho người bị hại có tỉ lệ 19%...

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Khu vực 1 - Đồng Nai đề nghị truy tố 4 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Các bị can gồm: Trần Văn Hoa, Nguyễn Duy Khang (30 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi) và Trần Hoàng Nhã (24 tuổi, đều ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh).

Các bị can Khang, Nhã, Phong (từ trái sang phải) bị công an bắt giữ. Ảnh: CATN

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Hoa và ông Nguyễn Khắc Tuấn (46 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày nên Hoa đã nhờ Khang, Phong và Nhã đánh ông Tuấn.

Trưa ngày 18-9-2025, nhóm của Khang mang theo dao phay đứng chờ gần nhà ông Tuấn. Khi thấy ông Tuấn lái xe máy ra khỏi nhà, Khang, Phong và Nhã đuổi theo chặn lại. Nhã lấy rút dao chém nhiều nhát vào vùng lưng trái, vai trái và cẳng tay trái của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Đến chiều ngày 19-9-2025, Công an xã Tân Thành (tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Phong, Nhã và Khang. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Trần Văn Hoa.

Kết luận giám định những vết chém mà nhóm bị can gây ra cho người bị hại có tỉ lệ 19%.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết không có mâu thuẫn với ông Hoa. Trước đó ông có tố cáo ông TQT đã làm giả chữ ký, tài liệu của công ty ông nhằm chiếm đoạt tài sản, lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông bị truy sát.

Trong thông báo giải quyết đơn tố cáo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết về nội dung tố cáo ông TQT làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản tội phạm thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Kinh tế thụ lý giải quyết.