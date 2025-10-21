Nhà báo Lê Huy Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng 21/10/2025 17:56

(PLO)- Nhà báo Lê Huy Toàn, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất.

Chiều 21-10, Hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, bầu nhân sự chủ chốt và định hướng hoạt động cuối năm 2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Nhà báo 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đăk Nông cũ, có hơn 600 hội viên. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh hiện có 27 thành viên.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội nhà báo đã bầu nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh sau hợp nhất.

Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Huy Toàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Lê Huy Toàn cảm ơn các Ban chấp hành đã tín nhiệm và nhấn mạnh việc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn.

Nhà báo Lê Huy Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt ba nhân sự mới được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh sau sáp nhập, nhà báo Lê Huy Toàn hứa sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành đưa hoạt động của hội sớm đi vào nề nếp, phát huy vai trò của người làm báo trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.