Nhà báo viết tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' 200 trang bằng điện thoại 18/09/2025 16:09

(PLO)- Tiểu thuyết Chuyện của mặt trời của nhà báo Ngọc Trần có dung lượng hơn 200 trang và được chị viết trên điện thoại, trong những đêm mất ngủ.

Ngày 18-9, nhà báo Ngọc Trần đã ra mắt tiểu thuyết Chuyện của mặt trời. Đây là tiểu thuyết đầu tay của chị, sau thành công từ tập truyện ngắn Ngày mai có khi là kiếp sau (2021).

Tác phẩm lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện đời thường quanh xóm làng, nơi có những người phụ nữ mất tích, những phận đời chịu bi kịch từ sự nhẹ dạ, tin lầm và cả cạm bẫy xã hội.

Bìa cuốn tiểu thuyết "Chuyện của mặt trời".

Về quá trình viết cuốn tiểu thuyết này, nhà báo Ngọc Trần cho hay chị viết tiểu thuyết hoàn toàn trên điện thoại trong những đêm mất ngủ. "Đó không chỉ là hành trình của nhân vật mà là hành trình tìm kiếm ánh sáng của bản thân mình”- tác giả Ngọc Trần bày tỏ.

Chuyện của mặt trời được xây dựng với hình tượng nhân vật Ngoạn – cô gái rời quê đi làm ăn xa nhưng không ngờ rơi vào tay kẻ buôn người.

Hành trình của Ngoạn là chuỗi bi kịch kéo dài, để rồi câu chuyện không dừng ở số phận cá nhân mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội, nơi bóng tối và ánh sáng luôn đan xen khốc liệt.

Bằng giọng văn mộc mạc nhưng giàu chi tiết, chị khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật, từ Ngoạn đến những bóng dáng phụ nữ khác, để rồi mỗi người đọc như nhìn thấy nỗi đau của bao phận đời ẩn mình trong xã hội.

Nhà báo Ngọc Trần ký tặng sách cho bạn đọc.

Biên tập viên Mai Huê (nhà sách Đông Tây) chia sẻ: “Khi được giao biên tập truyện của Ngọc Trần, tôi đã lặng lẽ ngồi lau nước mắt. Điều tôi day dứt nhất sau khi đóng lại cuốn Chuyện của mặt trời không phải là tình yêu mà là tình cảm gia đình.

Tác phẩm có dung lượng hơn 200 trang, nhiều chi tiết bất ngờ, nhiều lớp twist, khiến hành trình đọc luôn bị cuốn hút".

Với Chuyện của mặt trời, tác giả Ngọc Trần đặt thêm một dấu mốc mới trên hành trình viết văn, đem lại một “điểm sáng” cho dòng tiểu thuyết phản ánh số phận phụ nữ, nơi ánh sáng và bóng tối luôn giằng xé nhưng niềm tin cuối cùng vẫn hướng đến sự hồi sinh.