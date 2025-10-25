Nhà hàng xóm sập móng, hai cha con tử vong, 3 người bị thương 25/10/2025 16:05

Ngày 25-10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương vừa xảy ra vụ sập móng nhà, làm hai cha con ông YÔK (42 tuổi) và con gái HHN (11 tuổi, cùng ngụ xã Yang Mao) tử vong và ba người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: H.K

Theo ông Trực, hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi đống đổ nát để người thân lo hậu sự

"Móng nhà bị sập đã thi công từ lâu. Có thể gần đây mưa nhiều khiến nền đất ẩm ướt và bị đổ sập"- ông Trực thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, móng nhà của một người dân ở buôn Mnang Tar, xã Yang Mao bị đổ sập, làm sập luôn căn nhà cấp bốn bên cạnh của ông YÔK. Vụ sập nhà làm hai cha con ông YÔK tử vong, một số người khác trong nhà bị thương.