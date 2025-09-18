Nhà máy sử dụng điện mặt trời có quy mô lớn nhất Việt Nam 18/09/2025 10:18

(PLO)- Nhà máy có quy mô rất lớn này sẽ sử dụng 100% điện mặt trời cho quá trình sản xuất. Đây là giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên được thiết kế riêng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

Mới đây, LEGO Manufacturing Việt Nam đã ký kết thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy mới khánh thành vào tháng 4-2025 bằng 100% năng lượng tái tạo.

LEGO Manufacturing Việt Nam ký kết với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy mới 100% năng lượng tái tạo.

Theo ông Jesper Hassellund Mikkelsen, Phó Chủ tịch cấp cao khối Sản xuất châu Á, Tập đoàn LEGO, Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam, đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình tiến tới mục tiêu vận hành nhà máy bằng năng lượng tái tạo.

“Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong ký kết DPPA, đồng thời trân trọng sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để thỏa thuận này được hiện thực hóa. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác cùng VSIP để xây dựng một nhà máy bền vững, theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam”, ông Jesper Hassellund Mikkelsen chia sẻ.

Ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám đốc VSIP cho biết, thỏa thuận này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đồng thời thiết lập một chuẩn mực mới cho sản xuất phát thải thấp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Thịnh nhấn mạnh: “Việc tích hợp điện mặt trời áp mái và hệ thống lưu trữ năng lượng pin cho thấy các khu công nghiệp hoàn toàn có thể tiên phong trong việc mang đến những giải pháp năng lượng xanh đáng tin cậy”.

Theo ước tính, nguồn năng lượng bền vững từ thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp LEGO Manufacturing Việt Nam giảm khoảng 15.000 tấn CO2e mỗi năm, bắt đầu từ đầu năm 2026.

Giải pháp này được triển khai sau khi nhà máy lắp đặt 12.400 tấm pin mặt trời áp mái trên các tòa nhà của nhà máy, đáp ứng khoảng 75% nhu cầu năng lượng trong 5 năm đầu tiên.

Song song với đó, các thỏa thuận mua điện ngoài nhà máy cũng đang được xúc tiến nhằm đạt được mục tiêu 100% năng lượng tái tạo.

Đây là giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên được thiết kế riêng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, nguồn điện tái tạo từ hệ thống điện mặt trời quy mô lớn của VSIP sẽ được truyền đến nhà máy thông qua hệ thống lưu trữ pin công nghiệp, đảm bảo nguồn cung điện tái tạo ổn định và liên tục.