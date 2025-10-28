Nhà trọ hư hỏng do bị ngập, ai chịu trách nhiệm sửa chữa? 28/10/2025 15:37

(PLO)- Nếu việc tường nứt, nhà dột do trời mưa, bị ngập mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Tôi thuê nhà để ở. Mấy ngày qua, triều cường và mưa lớn nên nước dâng cao khiến nhà bị ngập, nứt tường; mái tôn cũng bị dột. Tôi báo chủ nhà và đề nghị sửa chữa thì được trả lời người thuê có trách nhiệm bảo quản tài sản, nhà dột thì tự sửa vì lúc giao nhà bình thường, không dột nát.

Tôi thấy chủ nhà thiếu trách nhiệm quá. Luật sư tư vấn giúp tôi về quy định pháp luật để tôi đến nói chuyện phải trái với chủ nhà.

Bạn đọc Bích Liên (phương Bình Quới, TP.HCM)

Luật sư NGÔ MINH TRỰC (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Điều 477 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê như sau: Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp như sửa chữa tài sản; giảm giá thuê. Nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được thì bên thuê có quyền yêu cầu đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nhà hư hỏng do trời mưa, bị ngập thì bên cho thuê có trách nhiệm sửa chữa.

﻿Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Theo đó, việc tường nứt, nhà dột do trời mưa, bị ngập, không do lỗi của bạn thì bạn có quyền yêu cầu chủ nhà kịp thời sửa chữa, khắc phục; hoặc thông báo cho chủ nhà và tự sửa chữa. Sau đó, bạn có quyền đề nghị chủ nhà thanh toán lại chi phí sửa chữa. Lưu ý, bạn cần giữ lại đầy đủ chứng từ thể hiện chi phí sửa chữa để chủ nhà có cơ sở thanh toán lại cho bạn. Nếu không thống nhất được vấn đề hoàn trả chi phí sửa chữa, phát sinh tranh chấp thì sẽ do tòa án giải quyết.