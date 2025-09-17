Nhận đứng tên đất giùm cho sếp rồi lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ 17/09/2025 06:00

(PLO)- Một bị cáo bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì có hành vi lừa sếp người nước ngoài trong quá trình nhờ đứng tên dùm, mua bán đất tại Việt Nam.

Ngày 16-9, TAND TP.HCM - cơ sở 1 (phường Bà Rịa) tuyên phạt Nguyễn Đình Phúc 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 8-2019, Nguyễn Đình Phúc (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) làm việc ở công ty Acty tại Nhật Bản. Công ty này do ông Fukushima Masato (42 tuổi, quốc tịch Nhật Bản làm giám đốc).

Tháng 5-2019, Phúc có trao đổi với ông Masato về đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Sau khi tìm hiểu, ông Masato nhờ Phúc tìm người mua đất giúp. Phúc liên hệ với em họ là Lê Văn Giáp (nay thuộc phường Phú Mỹ, TP.HCM) mua dùm, Giáp đồng ý.

Sau đó, ông Masato chuyển số tiền 48 triệu Yên Nhật cho Phúc để Phúc chuyển về Việt Nam cho Giáp. Khi Phúc và Masato trao đổi về việc đầu tư đất tại Việt Nam, hai bên không thiết lập văn bản và không thỏa thuận việc phân chia lợi nhuận.

Nhận được tiền, Phúc đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Giáp tổng số tiền là gần 10 tỉ đồng. Trong quá trình đó, Giáp mua 2 thửa đất khác nhau tại phường Mỹ Xuân và phường Tân Thành (nay thuộc TP.HCM). Số tiền còn lại là 365 triệu đồng, Phúc cho Giáp 200 triệu đồng tiền công khi Giáp giúp Phúc nhận chuyển nhượng thửa đất thứ hai; số còn lại 165 triệu đồng Giáp giữ giúp Phúc. Việc này Phúc không thông báo cho ông Masato biết.

Bị cáo Nguyễn Đình Phúc bị HĐXX tuyên phạt mức án 12 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một giám đốc công ty tại Nhật Bản. Ảnh: TK

Tháng 7-2019, khi hết thời hạn hợp đồng lao động tại Nhật Bản, Phúc về Việt Nam, làm giám đốc đối ngoại cho một công ty cung ứng dịch vụ, hợp tác quốc tế tại Hà Nội. Lúc này, ông Masato nhờ Phúc giúp đứng tên 2 thửa đất đã mua. Giáp đã hoàn tất thủ tục sang tên đất cho Phúc và gửi lại 165 triệu đồng. Phúc thông báo cho ông Masato biết.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2019 đến tháng 8-2020, khi Masato yêu cầu Phúc bán hai thửa đất để lấy tiền đầu tư thì Phúc đưa ra nhiều lý do khiến Masato không tin tưởng. Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng của ông Masato sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cuối tháng 12-2021, thông qua người đại diện tại Việt Nam, ông Masato tố cáo Phúc và một cá nhân khác (tách ra thành vụ án riêng sau đó – PV). Tháng 4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Tại phiên tòa, đại diện của bị hại yêu cầu tòa không xem xét tình tiết giảm nhẹ là ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo cho Phúc. Bởi, phía bị hại cho rằng quá trình điều tra và tại phiên tòa, Phúc không thành khẩn. Bị hại ghi nhận trước phiên tòa, Phúc đã khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt là 700 triệu đồng. Ngay tại phiên tòa, gia đình Phúc cũng đồng ý khắc phục thêm số tiền mặt 300 triệu đồng nữa. Tuy nhiên, phía bị hại không xin giảm nhẹ hình phạt cho Phúc.

HĐXX cho rằng đủ căn cứ chứng minh Phúc có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Phúc nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Phúc có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hơn 2/3 thiệt hại cho phía bị hại. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Phúc mức án 12 năm tù giam và phải trả cho bị hại số tiền còn lại đã chiếm đoạt là hơn 300 triệu đồng.