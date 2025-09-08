Cựu nữ kế toán xã lừa đảo gần 50 tỉ đồng 08/09/2025 16:59

(PLO)- Cựu nữ kế toán UBND xã ở tỉnh Long An (cũ) vay mượn nhiều người với lý do đầu tư bất động sản, đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng.

Ngày 8-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thụy Hồng Đoan (40 tuổi, ngụ Long An cũ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đoan từng là kế toán ngân sách UBND xã Hòa Khánh Tây (Long An cũ). Trong giai đoạn 2019 – 2020, Đoan thường vay mượn tiền của nhiều người để đáo hạn ngân hàng, đặt cọc đất và trả nợ đúng hẹn, nhờ đó tạo được sự tin tưởng.

Bị cáo Đoan bị tuyên án 18 năm tù. Ảnh: CTV

Đến đầu năm 2021, khi rơi vào cảnh nợ nần, Đoan nảy sinh ý định gian dối, tiếp tục vay mượn với lý do đầu tư bất động sản hay cho người khác vay đáo hạn để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, Đoan đã vay với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 48,92 tỉ đồng của 17 bị hại.

Tổng cộng, chỉ trong khoảng hơn một năm (từ 1-1-2021 đến 25-3-2022), Đoan đã chiếm đoạt gần 49 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân. Các giấy vay nợ, biên nhận có chữ ký, chữ viết của Đoan đều được giám định khẳng định là thật.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng Đoan có tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” nhưng cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thụy Hồng Đoan 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.