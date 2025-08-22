Nhảy xuống sông thả neo sà lan, nam thanh niên bị nước cuốn tử vong

Ngày 22-8, 1 thanh niên làm việc trên sà lan chở cát bị nước cuốn, mất tích khi xuống sông Sở Hạ, thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ, NCT (17 tuổi) đi cùng sà lan. Khi phương tiện phải quay đầu, T nhảy xuống sông bơi vào bờ để tài công quăng dây thả neo thì bị nước cuốn mất tích.
Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã triển khai tìm kiếm. Đến 15 giờ 50 cùng ngày, nạn nhân được tìm thấy cách vị trí cần thả neo khoảng 60 m.
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.