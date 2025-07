Nhiều CLB đổi tên, giải V-League 2025-2026 có nhiều nét mới 14/07/2025 18:45

Ngày 14-7, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho cuộc chơi lớn vô địch quốc gia, mùa giải V-League 2025-2026. Sự kiện đánh dấu sự khởi động chính thức của một mùa giải hứa hẹn nhiều thay đổi và đột phá mạnh mẽ, cùng một số CLB đổi tên mới theo phương án sáp nhập các địa phương từ ngày 1-7-2025.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2025-2026 dự kiến bắt đầu bằng trận Siêu Cúp Quốc gia vào ngày 9-8-2025 và khép lại bằng trận chung kết Cúp Quốc gia vào ngày 28-6-2026. Trong đó, giải V-League 2025-2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 15-8-2025.

14 đội bóng – 26 vòng đấu – 182 trận cầu đỉnh cao

Giải V-League 2025-2026 năm nay quy tụ 14 CLB chuyên nghiệp, trong đó gồm có nhiều cái tên quen thuộc nhưng cũng chứng kiến một số thay đổi thú vị về thương hiệu và địa lý. Cụ thể, CLB Becamex Bình Dương đổi tên thành Becamex TP.HHCM, còn CLB TP.HCM mang tên mới Công an TP.HCM. Đội mới thăng hạng Phù Đổng Ninh Bình nay chính thức khoác lên mình cái tên Ninh Bình, phản ánh đúng xu hướng gắn thương hiệu với địa phương sau đợt sáp nhập hành chính toàn quốc từ ngày 1-7-2025.

CLB TP.HCM đổi tên thành đội Công an TP.HCM ở mùa giải mới. Ảnh: CCT.

Danh sách đầy đủ các CLB gồm: Becamex TP.HCM, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, HA Gia Lai, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, SL Nghệ An, Nam Định và Viettel.

Giải V-League 2025-2026 sẽ được tổ chức theo thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách), tổng cộng 26 vòng đấu với 182 trận, nơi các đội cạnh tranh khốc liệt để giành những vị trí cao nhất. Tổng giá trị giải thưởng cho ba đội đứng đầu sẽ lên tới 9,5 tỷ đồng, tạo động lực lớn về tài chính cho các CLB nỗ lực đầu tư và nâng cấp đội hình.

Những điểm nhấn đáng chú ý và cải tiến nổi bật

Bên cạnh việc duy trì nền tảng thi đấu chuyên nghiệp, mùa giải V-League 2025-2026 còn mang đến nhiều đổi mới. Lần đầu tiên, cuộc chơi lớn có hai suất xuống hạng trực tiếp, tạo thêm sức nóng cho cuộc đua trụ hạng và gia tăng tính cạnh tranh ở nhóm cuối bảng.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2025-2026. Ảnh: CCT.

Bên cạnh đó, hệ thống đăng ký cầu thủ nước ngoài cũng được điều chỉnh theo hướng phân loại: Các CLB tham dự giải đấu cấp CLB của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể đăng ký tối đa 07 cầu thủ ngoại; Các CLB còn lại được phép đăng ký 04 cầu thủ ngoại trong danh sách thi đấu; Trong mỗi trận, mọi CLB chỉ được dùng tối đa 04 cầu thủ ngoại và chỉ 03 người được thi đấu cùng lúc trên sân.

Những thay đổi này được ban hành căn cứ theo Nghị quyết Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 8 (khóa IX, nhiệm kỳ 2022–2026) vào ngày 27-3-2025, phản ánh xu hướng hội nhập và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn bóng đá quốc tế.

Đặc biệt, với việc sáp nhập địa giới hành chính các tỉnh, thành phố từ 1-7-2025, mùa giải năm nay sẽ chứng kiến những trận derby cùng tỉnh lần đầu tiên diễn ra tại giải V-League 2025-2026, yếu tố không chỉ tạo sức hút truyền thông mà còn góp phần làm sống dậy tình yêu bóng đá địa phương, khơi gợi bản sắc truyền thống gắn liền với từng vùng đất.

CLB B. Bình Dương vừa xin đổi tên thành CLB B. TP.HCM. Ảnh: CCT.

Nhằm đảm bảo yếu tố chuyên môn và kỹ thuật (đặc biệt là công tác VAR, truyền hình và phục vụ khán giả), VPF đã bố trí lịch thi đấu để các trận derby này diễn ra trong những vòng đầu lượt đi và lượt về.

Về lịch trình chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ, VPF cũng đã công bố rõ ràng các mốc thời gian quan trọng. Theo đó, hạn chót đăng ký cầu thủ đầu mùa: trước 17 giờ, ngày 1-8-2025; Giai đoạn chuyển nhượng 1: từ ngày 15-7-2025 đến ngày 14-9-2025; Giai đoạn chuyển nhượng 2: từ ngày 25-1-2026 đến ngày 17-3-2026. Việc minh bạch các khung thời gian giúp CLB có chiến lược nhân sự rõ ràng hơn và đáp ứng đúng tiến độ theo quy chuẩn chuyên nghiệp.

Tân binh Ninh Bình là một ẩn số thú vị trong cuộc chơi lớn vô địch quốc gia mùa bóng mới. Ảnh: CCT.