Nhiều dấu hiệu rủi ro trong mua bán vàng 27/11/2025 19:18

(PLO)- Cục Thuế cho biết, có nhiều dấu hiệu rủi ro trong việc mua bán vàng qua cá nhân. Như, không xuất hóa đơn, ủy quyền không đúng, kê khai doanh thu chưa phù hợp thực tế.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có cuộc họp triển khai 3 chuyên đề trọng điểm về chống thất thu thuế. Bao gồm, chuyên đề kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng; chuyên đề kiểm tra doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm; chuyên đề kiểm tra hoàn thuế.

Nhiều dấu hiệu rủi ro trong mua bán vàng cá nhân

Theo Ban Kiểm tra (Cục Thuế) qua công tác rà soát kiểm tra doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng cho thấy có nhiều dấu hiệu rủi ro trong việc mua bán vàng qua cá nhân không xuất hóa đơn, ủy quyền không đúng quy định và kê khai doanh thu chưa phù hợp thực tế.

Cục Thuế cảnh báo nhiều dấu hiệu rủi ro trong giao dịch mua bán vàng cá nhân.

Do đó, Ban Kiểm tra đề xuất giao các địa phương triển khai kiểm tra theo danh sách xác định rủi ro và đồng thời yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ DN hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo đó, Thuế tỉnh, thành phố đặc biệt chú trọng tập trung nguồn lực hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ các DN, hộ, cá nhân, cơ sở có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn quản lý trong việc chấp hành pháp luật khi lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ,… đúng quy định để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều doanh nghiệp không có doanh thu nhưng vẫn lỗ

Cũng theo đơn vị này, hiện số lượng DN khai lỗ nhiều năm liên tiếp chiếm tỷ lệ đáng kể, đặc biệt trong nhóm DN nhỏ và vừa. Một bộ phận DN có dấu hiệu bất thường như doanh thu không phát sinh nhưng vẫn liên tục kê khai lỗ; chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; trích lập dự phòng chưa đúng quy định; hoặc có giao dịch liên kết nhưng không tuân thủ nguyên tắc so sánh độc lập.

Các Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số DN có rủi ro cao, bước đầu ghi nhận nhiều tồn tại và sai phạm. Từ đó, Ban Kiểm tra kiến nghị các đơn vị tiếp tục rà soát tình hình kê khai thuế của các DN, thực hiện đánh giá rủi ro và chỉ đạo Thuế tỉnh, thành phố trong việc lựa chọn xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2026 đối với các DN kinh doanh lỗ có rủi ro cao về thuế.

Song song với đó, cơ quan thuế chủ động rà soát cơ sở dữ liệu từ các DN trên địa bàn, nghiên cứu và đưa ra các tiêu chí chọn lọc phù hợp, đánh giá rủi ro và tăng cường công tác kiểm tra.

Qua đó, tổng hợp các hành vi vi phạm, đúc rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả, những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm tra thuế đối với DN thua lỗ nhiều năm, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn trung bình ngành.

Đồng thời tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực phát hiện hành vi gian lận thuế trong mô hình DN thua lỗ nhiều năm.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị hoàn thành ba chuyên đề trọng điểm.



Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành ba chuyên đề trọng điểm trong thời gian còn lại của năm. Tại những địa phương chịu thiệt hại do thiên tai, cơ quan thuế phải vừa hỗ trợ DN và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, vừa chủ động khoanh vùng khu vực thiệt hại và đánh giá mức độ phục hồi.

Ông Thành yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường phối hợp giữa ngành Thuế, Công an và các đơn vị liên quan để xử lý dấu hiệu gian lận, trốn thuế; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, phân tích rủi ro và giải pháp AI nhằm nâng cao hiệu quả giám sát.

“Việc hoàn thành hiệu quả ba chuyên đề sẽ góp phần chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp”, người đứng đầu ngành thuế nói.