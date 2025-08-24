Nhiều ngành ở các trường đại học TP.HCM có điểm chuẩn cao 24/08/2025 10:21

(PLO)- 29,92 là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại các trường đại học ở TP.HCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tại TP.HCM, kỳ tuyển sinh ĐH năm 2025 ghi nhận nhiều ngành học có điểm chuẩn chạm ngưỡng tuyệt đối ở phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là phương thức thu hút sự quan tâm lớn nhất từ phụ huynh, thí sinh và các cơ sở giáo dục.

Theo đó, phần lớn những ngành/chương trình có điểm cao nhất tập trung ở khối trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM và một số ngành sư phạm đặc thù, cho thấy sức hút lớn và sự cạnh tranh gay gắt ở những lĩnh vực này.

Cụ thể, đứng đầu trong các ngành có điểm chuẩn cao nhất tại TP.HCM năm nay là ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), với mức điểm chuẩn cao gần tuyệt đối, đạt 29,92 điểm.

Ngành trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) xếp thứ hai với 29,6 điểm.

Cũng ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ngành trí tuệ nhân tạo đạt 29,39 điểm, giữ vị trí thứ ba.

Khối sư phạm năm nay vươn lên mạnh mẽ với nhiều ngành điểm rất cao. Trong đó, lọt vào tốp thứ tư là ngành sư phạm hóa học 29,38 điểm, kế đến là sư phạm ngữ văn 29,07 điểm, cả hai ngành này đều thuộc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Kế tiếp là tại Trường ĐH Sài Gòn, ngành sư phạm hóa học ghi nhận mức 28,98 điểm; ngành sư phạm địa lý cũng đạt 28,55 điểm.

Ba ngành khác của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng có điểm chuẩn cao là ngành Sư phạm Địa lý với 28,83 điểm và ngành Sư phạm Lịch sử 28,73 điểm, sư phạm Vật lý 28,42 điểm.

Kế tiếp là ngành Báo chí của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM với 28,55 điểm (tổ hợp C00).

Một số ngành khác của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tiếp tục góp mặt trong tốp cao với ngành khoa học dữ liệu đạt 28,5 điểm và ngành vi điện tử & công nghệ bán dẫn với 28,27 điểm.

Khối ngành kinh tế cũng chen chân vào nhóm này với ngành kinh doanh quốc tế (quản lý chuỗi cung ứng và logistics quốc tế) của Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt 28,08 điểm.