Nhiều ngày sau mưa, làng bún Phú Đô ở Hà Nội vẫn bì bõm trong nước 08/10/2025 17:53

(PLO)- Làng bún Phú Đô trăm năm tuổi ở Hà Nội, biến thành sông sau những cơn mưa lớn. Đến nay, người dân vẫn chưa thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Người phụ nữ đứng giữa ngõ, trước cửa nhà, tay cầm cây chổi đẩy từng đợt nước để cuốn rác ra xa. Bên cạnh, đứa con gái nhỏ trong bộ váy hồng cũng gắng sức làm theo. Nước đã dâng qua ba bậc cửa, tràn vào nhà, cuốn theo rác thải và mùi ẩm nồng.

Hoàn lưu bão số 11 khiến làng bún trăm năm tuổi ngập trong nước, mực nước có nơi dâng hơn 1m2, cuốn trôi mọi sinh hoạt thường ngày. Ảnh: TT

Chỉ 15 phút thôi là nước tràn vào khắp nhà

Từ sáng 7-10, sau khi Hà Nội ghi nhận lượng mưa rất lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nước bắt đầu dâng lên nhanh chóng tại khu vực làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm. Những tấm gỗ, bao tải, ván chắn người dân dựng trước cửa chẳng trụ được bao lâu.

"Nhanh lắm, chỉ 15 phút thôi là nước tràn vào khắp nhà", bà Phạm Thị Hiển, 65 tuổi, kể lại. Cả nhà bà dọn tạm lên tầng hai, đóng kín cửa tầng một, mặc cho dòng nước ngập dần.

Ngày hôm qua, gia đình năm người của bà chỉ ăn tạm bánh mì, mì tôm sống vì khu vực tổ 3 nhà bà bị cắt điện do trạm biến áp ngập sâu trong nước hơn 1m. "Nước ngập ngang ngực, không đi đâu được, mà có đi được thì cũng không có nhà nào mở cửa bán hàng", bà Hiển nói thêm.

Bà Phạm Thị Hiển nỗ lực lùa rác ra xa. Ảnh: TT

"Thiếu điện nên cũng thiếu nước sạch, cuộc sống sinh hoạt của tổ này gặp nhiều khó khăn, người lớn thì chấp nhận nhưng trẻ con không chịu được. Song, để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi buộc phải cắt điện", một cán bộ EVNHANOI đang kiểm tra trạm biến áp tại khu vực này chia sẻ, đồng thời cho biết đến chiều tối nay 8-10, khi nước rút thêm, việc cấp điện lại cho người dân là khả thi.

Tại tổ 3 Phú Đô, nước rút rất chậm, người dân vẫn chưa có điện lưới để sinh hoạt. Ảnh: TT

Sau gần hai ngày "biến đường thành sông", nước bắt đầu rút. Ở khu vực đầu ngõ, nước còn xấp xỉ mắt cá chân, người dân tranh thủ tát từng gáo nước trong nhà đổ ra ngoài, trước khi tháo tấm ván gỗ. Thế nhưng đi sâu vào trong, dòng nước vẫn ngập ngang thân người, nhiều nhà vẫn đóng kín cửa.

Những vật dụng hằng ngày biến thành đồ nổi lềnh bềnh, trôi từ góc nhà này sang góc khác. Ảnh: TT



Các sạp hàng bị nước vây kín. Thùng xốp, bàn gỗ kê lên cao, rau củ, trái cây chất chồng trên kệ, phần lớn đều hỏng vì ngấm nước. Ông Trịnh Văn Hùng, một tiểu thương, bưng thùng xốp nổi lềnh bềnh ra ngoài, lắc đầu: “Rau quả, đồ ăn hỏng gần hết, kê cao thế rồi mà vẫn dính".

Trên khắp cung đường, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, nước bẩn. Những bó rau, túi rác, mảnh xốp, bỉm trẻ em theo dòng nước trôi lềnh bềnh. Còn dưới lớp nước, sỏi đá, thanh gỗ, gối bông quấn lấy chân. Người dân nhịn thở, di chuyển bằng cách lội bộ, nhích từng bước, bì bõm giữa khu chợ quen thuộc.

“Đi lại khó lắm, trơn trượt, có chỗ hố ga còn không đậy nắp. Khó nhất là không biết khi nào nước rút. Mưa ngớt rồi nhưng nước vẫn dềnh lại, bốc mùi rất khó chịu,” một người dân than.

Trong làn nước đục, người dân làng Phú Đô cố gắng khôi phục lại phần nào cuộc sống. Ảnh: TT

Còn bà Nguyễn Thị Cư, rút kinh nghiệm từ đợt ngập sau bão số 10, lần này đã kê đồ đạc lên cao hơn 20 phân. "Tháng đón ba trận ngập thì phải thế chứ, lần này chỉ hỏng cái tủ lạnh", bà Cư chia sẻ tin vui nhất trong ngày.

Rút kinh nghiệm từ đợt ngập sau bão số 10, lần này ngôi trường mầm non và nhiều gia đình ở làng Phú Đô đã kê đồ đạc cao hơn. Ảnh: TT

Nỗi lo dài hạn

Từ nhiều năm nay, làng Phú Đô được coi là một “rốn ngập” của Hà Nội. Mỗi khi có mưa lớn, khu chợ và hàng trăm hộ dân lại chìm trong cảnh lụt lội. Người dân đã quen cảnh cứ mưa là chạy đồ, treo xe, chồng ghế, nhưng nỗi lo thì vẫn nguyên vẹn sau mỗi lần ngập.

Hơn 30 năm sống ở đây, bà Cư không còn nhớ là lần nào ngập nặng nhất. "Nhưng lần này nước rút chậm hơn do mưa từ đợt bão số 10 nên nước sông, hồ vẫn còn cao", bà Cư kết luận cảm tính.

Mỗi lần ngập, người dân khu này mất khoảng bốn ngày mới cơ bản trở lại cuộc sống bình thường. "Chắc còn hai ngày nữa mới xong", bà Cư thở dài.

Làng Phú Đô được coi là một “rốn ngập” của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TT



Hôm nay, sau cơn mưa, những mái hiên treo đầy cờ đỏ, đèn lồng vẫn sáng màu, nhưng phía dưới, cả con ngõ biến thành sông. Bà Cư và nhiều người dân làng Phú Đô không mong gì hơn một hệ thống thoát nước đủ sức chống chọi với những trận mưa ngày một dày. Để mỗi khi trời đổ mưa, Phú Đô không còn biến thành vùng trũng của Hà Nội, để cuộc sống thường ngày thôi bị cuốn trôi trong những dòng nước đục ngầu.

Hình ảnh quen thuộc sau mỗi trận mưa lớn ở làng Phú Đô. Ảnh: TT

Được biết, ngay sau khi xảy ra mưa lớn, phường Từ Liêm đã phối hợp với lực lượng thoát nước đô thị để mở các miệng cống, khơi dòng chảy. Tuy nhiên, do làng Phú Đô có địa hình thấp trũng, nằm sát sông Nhuệ nên khi mưa lớn kết hợp triều cường, nước thoát càng chậm.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước quá tải và lạc hậu của Thủ đô cũng khiến thành phố nói chung không “trở tay kịp” mỗi khi mưa lớn. Hệ thống cống rãnh, mương, hồ điều hòa của Hà Nội được xây dựng từ hàng chục năm trước, khi diện tích đô thị và mật độ dân cư còn thấp, nên chưa đáp ứng kịp với sự tăng trưởng hiện nay.