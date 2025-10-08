Người dân chật vật với 'rốn lũ' giữa lòng thủ đô 08/10/2025 14:29

(PLO)- Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn chìm trong biển nước, người dân vật lộn đi làm, di chuyển bằng thuyền.

Sáng 8-10, trời Hà Nội hửng nắng sau những ngày mưa lớn, nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, nước đọng lênh láng khiến việc đi lại của người dân vẫn vô cùng vất vả.

Chính quyền giúp dân qua điểm ngập an toàn

Chị Trần Thị Thắm, ngụ phường Tây Mỗ, cho biết cơ quan cho làm việc online hai ngày qua, hôm nay nắng nên phải đến công ty. Chị đi từ 7 giờ sáng nhưng đến 8 giờ vẫn chưa tới được vì đường Tây Mỗ và lối ra Đại lộ Thăng Long đều ngập sâu. Phải chờ xe cứu hộ chở qua chỗ ngập, mỗi lượt tốn 50.000 đồng.

“Giờ cứ thấy trời âm u là sợ, hai tuần nay ngày nào cũng ngập, vừa khô ráo được ít hôm thì nước lại tràn về, không biết bao giờ mới rút hết” – chị Thắm than.

Trên cùng tuyến, anh Trần Văn Kiên (phường Đại Mỗ) nói rằng dù đã xem bản đồ giao thông để tránh chỗ ngập nhưng “dường như cả khu đều là sông”. “Tôi vòng qua mấy tuyến vẫn không thoát được. Cuối cùng đến gần cầu Ngà thì được lực lượng phường Xuân Phương hỗ trợ đưa xe qua. Nếu không có các anh chắc tôi phải quay đầu” – anh Kiên kể.

Lực lượng chức năng phường Xuân Phương hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập ở cầu Ngà. Ảnh: V.LONG

Anh Nguyễn Quang Huy, Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực phường Xuân Phương, cho biết đây là điểm ngập sâu nhất khu vực, nên UBND phường đã huy động lực lượng quân sự, môi trường cùng “chế” chiếc phao lớn giúp người dân qua lại.

“Từ hôm qua đến nay, tổ hỗ trợ đã đưa hàng trăm lượt xe máy, người dân qua điểm ngập. Chúng tôi túc trực từ sáng đến tối để đảm bảo ai cũng có thể qua an toàn” – anh Huy nói.

Ngán ngẩm cảnh nước ngập

Tại khu đô thị Geleximco (phường An Khánh), cảnh ngập lụt còn nghiêm trọng hơn. Nước dâng cao đến gần 1m, có đoạn hơn 1m, khiến sinh hoạt người dân đảo lộn. Chị Nguyễn Thị Cúc, cư dân khu này, lo lắng: “Năm nay ngập bốn lần rồi, lần nào cũng nặng. Mỗi lần ngập kéo dài ít nhất hai ngày, có khi cả tuần. Mưa vừa dứt, chưa kịp khô thì lại ngập tiếp. Khổ lắm!”.

Hà Nội vẫn chìm trong biển nước.

Từ tối qua đến sáng nay, khu vực này vẫn mất điện. “Không có điện thì không nấu ăn, không giặt giũ được. Muốn ăn cơm phải thuê thuyền đi mua, cực lắm. Mỗi lần như vậy chỉ biết thở dài” – chị Cúc nói.

Anh Nguyễn Văn Kiên dùng thuyền chở khách vào quán. Ảnh: V.LONG

Ngay gần đó, anh Nguyễn Văn Kiên, chủ quán ăn nhỏ, chia sẻ anh đã quen “sống chung với lũ”. “Mở quán được hơn năm, tôi phải sắm ngay một chiếc thuyền. Cứ mưa ngập là dùng thuyền chở nhân viên, đồ ăn, thậm chí phục vụ tận nhà cho khách không thể ra ngoài” – anh kể.

Sáng nay, anh Kiên vẫn mở cửa bán hàng dù nước ngập nửa thân xe máy. “Có sáu khách và nhân viên được tôi chở bằng thuyền tới quán. Nếu không có thuyền chắc phải đóng cửa lâu rồi, vì mỗi năm vài đợt ngập kéo dài cả tuần, thiệt hại không nhỏ” – anh nói.

Dọc tuyến Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, Tây Mỗ, nước cao hơn hôm qua. Nhiều đoạn, dòng xe nối dài, người dắt xe bì bõm giữa dòng. “Từ sáng tới giờ chỉ mong nước rút để dọn dẹp, mà nhìn xuống vẫn thấy mênh mông” – anh Hoàng Diệp, ngụ Tây Mỗ, chia sẻ.

Trời Hà Nội đã tạnh nhưng nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước. Những “rốn lũ” giữa lòng thủ đô lại tiếp tục tái diễn, khiến người dân chỉ biết chờ trời nắng thêm vài ngày nữa mới mong trở lại cuộc sống bình thường.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận vào sáng 8-10:

Nước ngập khiến giao thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long bị ùn tắc. Ảnh: V.LONG

Người dân phải thuê xe cứu hộ đưa qua các điểm ngập sâu ở khu vực đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: V.LONG

Người dân dùng thuyền để đi lại trong khu đô thị Geleximco. Ảnh: V.LONG

Nhiều người dân ngán ngẩm cảnh nước ngập. Ảnh: V.LONG

Nhiều gia đình tự sắm những chiếc thuyền phao để đi lại. Ảnh: V.LONG

Đến sáng nay khu vực đô thị Geleximco vẫn mênh mông nước. Ảnh: V.LONG

Tuyến đường Đại lộ Thăng Long nhìn như sông, không có phương tiện nào qua lại. Ảnh: V.LONG

Người dân Hà Nội di chuyển vật nuôi lên những điểm cao hơn. Ảnh: V.LONG

Hà Nội vẫn chìm trong biển nước, một số người dân tranh thủ thả lưới bắt cá giữa tỉnh lộ 70. Ảnh: V.LONG

Nhiều người dân bày tỏ vui mừng khi được chính quyền phường Xuân Phương hỗ trợ qua điểm ngập ở khu vực cầu Ngà. Ảnh: V.LONG

Nhiều xe tải cố băng qua điểm ngập gặp sự cố phải dừng sửa chữa bên đường. Ảnh: V.LONG

Cuộc sống người dân bị đảo lộn vì nước ngập mãi không rút. Ảnh: V.LONG

Những chiếc ô tô bị chết máy do ngập nước khiến chủ xe phải bỏ lại giữa đường. Ảnh: V.LONG

Hiện nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn chìm trong biển nước. Ảnh: V.LONG