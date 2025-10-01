Nhiều nhà mua hàng Mỹ, Pháp tìm kiếm hàng hóa 'Made in Vietnam' trên Alibaba 01/10/2025 07:02

(PLO)-Dữ liệu của Alibaba.com từ tháng 4-6-2025 cho thấy sự tăng trưởng khá mạnh lượt tìm kiếm hàng hóa “Made in Vietnam” đặc biệt từ thị trường Mỹ, Pháp.

Chiều 30-9, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 9 với sự tham gia của hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị có chủ đề “Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại: Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường toàn cầu và thúc đẩy xuất khẩu xuyên biên giới bền vững”.

Lượt tìm kiếm hàng hóa Made in Vietnam tăng

Chia sẻ về cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Uyên, đại diện Alibaba.com Việt Nam cho biết, thời gian qua từ tháng 4-8 có nhiều thông tin (chính sách thuế quan-pv) khiến cho các doanh nghiệp cảm thấy khó khăn, tuy nhiên tình hình xuất khẩu của Việt Nam vẫn ổn định và dự kiến tăng trưởng trong quý III.

Dữ liệu từ Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, tổng quy mô TMĐT B2B toàn cầu có thể đóng góp kinh tế thế giới là 36.000 tỉ USD vào năm 2026. Như vậy, TMĐT B2B duy trì tăng trưởng kép 14,5% bắt đầu từ 2022-2026.

Điều này cho thấy nếu các thành phần kinh tế tham gia vào TMĐT đặc biệt TMĐT B2B sẽ có mức tăng trưởng cao hơn, doanh nghiệp có nhiều cơ hội và linh hoạt thích ứng với tất cả các biến động thị trường.

Theo bà Uyên, hiện tại trên Alibaba.com có hơn 300 triệu người dùng, trong đó có 50 triệu nhà mua hàng B2B tích cực tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dữ liệu của Alibaba.com từ tháng 4-6-2025 cho thấy sự tăng trưởng khá mạnh lượt tìm kiếm hàng hóa “Made in Vietnam” đặc biệt từ thị trường Mỹ, Pháp.

Bên cạnh đó, các quốc gia khác cũng tăng trưởng tìm kiếm hàng hóa “Made in Vietnam” bao gồm Ấn Độ, Brazil, Úc, Ả Rập Xê Út, Hungary…

Theo dữ liệu, các ngành hàng có tốc độ tăng trưởng lượng tìm kiếm vượt bậc như giày dép (172%), túi xách (94,2%), nông nghiệp (84,2%)… ngoài ra còn có sản phẩm cho mẹ và bé (74%); thực phẩm chế biến và đồ uống (71,3%); các sản phẩm làm đẹp (67,7%)…

Qua đó, cho thấy đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nhóm ngành này và trên nền tảng Alibaba doanh nghiệp Việt Nam có thể đa dạng hóa thị trường, tiếp cận đúng nhà mua hàng có nhu cầu mua sỉ.

Lợi thế chi phí của doanh nghiệp Việt Nam

Mỹ, Pháp vẫn chọn nhà cung ứng Việt Nam

Cũng theo đại diện Alibaba, sau COVID-19, các nhà mua hàng quốc tế bắt đầu tìm kiếm những thị trường và nhà cung cấp hàng hóa mới.

Dữ liệu của Alibaba.com nhận thấy một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, tăng trưởng mạnh cơ hội bán hàng ở các ngành như thời trang, làm đẹp, đồ nội thất...

Các nhà mua hàng B2B thường tập trung vào hiệu quả chi phí, nguồn cung đặc thù theo khu vực, chính sách thân thiện hay yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý.

“Việt Nam được lựa chọn nhờ hiệu quả chi phí, nguồn cung đặc thù theo khu vực, bởi chúng ta có những mặt hàng nổi tiếng như gạo, hạt điều, cà phê, trái cây nhiệt đới hay có những sản phẩm nổi trội như đồ nội thất- Việt Nam nằm trong tốp 3 các nước xuất khẩu nhiều sản phẩm chủ chốt như trên"- bà Uyên phân tích.

Đặc biệt, họ đánh giá cao sự hỗ trợ từ Nhà nước. Trong bối cảnh hiện tại, các nhà mua hàng lớn rất thận trọng. Sự hỗ trợ từ Nhà nước giúp họ củng cố niềm tin và chuyển hướng quyết định chọn Việt Nam là một trong những quốc gia cung ứng hàng hóa cho thương mại quốc tế.

Đáng chú ý, qua tìm hiểu nhu cầu của nhà mua hàng quốc tế gần đây tại Hội nghị nhà mua hàng thường niên, một nhà mua hàng lớn châu Âu đánh giá Việt Nam có cơ hội to lớn nếu đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, cải thiện chất lượng và đáp ứng các chuẩn mực thương mại quốc tế.

Một nhà mua hàng từ Mỹ chia sẻ, các yếu tố về chất lượng, giá cạnh tranh, phản hồi nhanh đã khiến Việt Nam có một số lợi thế vượt trội so với nhiều nước trên thế giới.

Alibaba.com Việt Nam kiến nghị cần có các chương trình đào tạo nâng năng lực ứng dụng TMĐT B2B cho doanh nghiệp các tỉnh thành; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia TMĐT B2B xuyên biến giới đặc biệt các chủ thể OCOP.