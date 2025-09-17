Nhiều ý kiến liên quan đến việc cây xanh có nên trồng ở dải phân cách cao tốc 17/09/2025 20:37

(PLO)- Về kiến nghị bỏ cây xanh ở dải phân cách cao tốc, chỉ dùng lưới chống chói, sau tai nạn liên hoàn liên quan xe bồn tưới cây trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, có ý kiến đồng tình nhưng cũng có ý kiến cho rằng không hợp lý.

Vừa qua, Cục CSGT đã kiến nghị bỏ cây xanh ở dải phân cách cao tốc, chỉ dùng lưới chống chói, sau tai nạn liên hoàn liên quan xe bồn tưới cây trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Về giải pháp này cũng rất nhiều người đồng tình nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng không cần thiết.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn liên quan xe bồn tưới cây trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: CTV

Anh Trần Giang, Công ty Unifiedpost Việt Nam cho rằng kiến nghị của Cục CSGT là hợp lý: “Theo tôi thì dải phân cách ở cao tốc không nên trồng cây xanh, vì khó bảo trì, hơn nữa tiềm ẩn nguy cơ như cây ngã đổ, lá cây rơi rụng. Nếu nhằm mục đích chống chói mắt đèn đối diện thì có thể lắp đặt miếng chống chói để làm chuyện đó. Đồng thời, lắp đặt miếng chống chói này với cao độ như các cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải đã xây dựng.

Theo anh Giang thì việc sử dụng miếng chống chói vừa tốt hơn, rẻ hơn, không phải bảo trì, diện tích thi công nhỏ. “Nếu muốn trồng cây xanh tốt cho môi trường thì có thể trồng 2 bên đường, chứ không trồng giữa đường”- anh Giang đề xuất.

Anh Hồ Văn (một tài xế tại TP.HCM) cho biết: “Việc trồng cây tốt cho môi trường, và cản sáng xe ngược chiều. Trường hợp lo ngại vấn đề an toàn của xe môi trường thì có thể làm hệ thống tưới tự động. Đồng thời nên quy định lại về màu sắc sơn trong và ngoài khu dân cư, biển báo lắp hai bên (con lươn và lề đường), báo nhắc qua ngã ba, tư, in vận tốc cho phép trên mặt đường. Đặc biệt khôi phục lại bộ đếm giờ trên đèn đỏ, vì an toàn cho cộng đồng, không có đếm giờ lái xe phải không kiểm soát được trên đường gây tắc nghẽn và thiếu an toàn. Người dân không muốn vi phạm, còn trường hợp cố tình vi phạm thì nên phạt nặng để răn đe.”

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM cho biết các cao tốc trên thế giới họ cũng trồng cây xanh hoặc thảm thực vật bình thường, nên Việt Nam cũng trồng được. Lợi ích của việc trồng cây xanh hoặc thảm thực vật trên dải phân cách đường cao tốc là an toàn giao thông là để hấp thụ ánh đèn pha và giảm loá mắt của chiều ngược lại. Việc này còn nhằm mục đích giảm tốc độ gió, đối với nước nào thường có tuyết thì giảm độ bay của tuyết, hạn chế bụi, cát vào mặt đường. Bên cạnh đó còn đảm bảo môi trường, cảnh quan xanh, làm cho tâm lý lái xe bớt căng thẳng, giảm tiếng ồn, hấp thụ khí CO2.

“Tuy nhiên, hạn chế trồng cây xanh có độ phát triển cao mà chủ yếu trồng các loại thảm thực vật, để hạn chế cây bị gãy, đổ khi gặp mưa bão, gây tai nạn giao thông. Cần phải có thảm thực vật, cây dạng bụi thấp thì hợp lý”- ông Tính cho hay.

Cũng theo vị Chủ tịch Hiệp hội, trong trường hợp xe bồn tưới cây thì cần thêm trang bị các biển báo phản quang, người chăm sóc cây ở các khu vực này cũng phải mặc các bộ đồ phản quang để người lái xe dễ nhận diện. Khi đó sẽ không gây ra những tai nạn bất ngờ như vụ việc vừa qua.