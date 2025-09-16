Chiếc ô tô Toyota này sẽ khiến người tiêu dùng thích thú 16/09/2025 17:42

(PLO)-Một phiên bản cao cấp mới của chiếc ô tô Toyota GR Corolla đã bất ngờ lộ diện, hé lộ một mẫu xe thể thao đa dụng đầy mạnh mẽ với các nâng cấp bằng sợi carbon.

Ô tô Toyota GR Corolla nổi bật với hàng loạt nâng cấp đáng giá so với phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm cánh gió sau và nắp ca-pô làm bằng sợi carbon, hốc bánh xe trước được thiết kế lại với các khe thông gió bổ sung, cùng với bộ la-zăng đúc 18 inch màu vàng kim và lốp xe đua Michelin Pilot Sport Cup 2.

Không gian nội thất cũng được tối ưu hóa cho hiệu suất. Ô tô Toyota GR Corolla chỉ có hai chỗ ngồi, với hàng ghế sau được loại bỏ để giảm trọng lượng.

Xe được trang bị ghế xô trước thể thao với bọc da hai tông màu đỏ và đen, dây an toàn màu đỏ, vô lăng bọc da lộn cùng cần số có điểm nhấn màu đỏ và logo GRMN, mang lại cảm giác lái đậm chất xe đua.

Một tấm biển trên bảng điều khiển trung tâm cho thấy chỉ có 500 chiếc ô tô Toyota GR Corolla sẽ được sản xuất.

Hãng ô tô Toyota đã hé lộ rằng, Toyota GR Corolla có động cơ xăng 3 xi-lanh tăng áp 1.6 L , với giá bán dự kiến là 85.000 USD, tương đương 2,3 tỉ đồng.