​Sau 60 năm, Toyota vẫn là 'vị vua không ngai' tại thị trường này 15/09/2025 16:01

(PLO)-Chỉ sau 60 năm, ô tô Toyota đã làm điều không tưởng.

Bất chấp làn sóng các thương hiệu mới tràn vào Úc, gã khổng lồ ô tô Toyota vẫn giữ vững ngôi vị là nhà sản xuất xe hơi được yêu thích nhất tại quốc gia này và chưa có dấu hiệu chững lại.

Theo Hãng nghiên cứu thị trường Roy Morgan (Úc), ô tô Toyota tiếp tục giành được danh hiệu thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất Úc, một danh hiệu mà hãng đã nắm giữ trong bảy năm liên tiếp.

Sau hơn 60 năm tại đất nước này, hiện có hàng triệu ô tô Toyota lăn bánh trên đường phố Úc. Đây là một minh chứng cho sự tin tưởng mà người tiêu dùng trao niềm tin cho ô tô Toyota.

Theo dữ liệu bán hàng mới nhất, Hãng ô tô Toyota đã giao 163.491 xe tính đến cuối tháng 8 năm 2025, gấp hơn hai lần so với đối thủ gần nhất là Mazda (63.208 xe) ở vị trí thứ hai, và Ford (62.581 xe) ở vị trí thứ ba.