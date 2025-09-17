Điểm mặt 5 mẫu xe có giá mềm nhất năm 2026 17/09/2025 08:48

(PLO)- Ngay cả những mẫu xe giá rẻ nhất năm 2026 nhưng cũng dần vượt ngưỡng 20.000 USD (tương đương gần 530 triệu đồng) vào năm 2026.

Thị trường ô tô năm 2026 được dự báo sẽ chứng kiến sự biến mất của những mẫu xe siêu rẻ. Khi các dòng xe như Mitsubishi Mirage hay Nissan Versa bị khai tử, mặt bằng giá xe mới sẽ được thiết lập lại, cao hơn đáng kể so với trước đây.

Dưới đây là 5 mẫu xe giá rẻ nhất năm 2026 mà bạn có thể tham khảo.

Đây là mẫu xe giá rẻ nhất năm 2026. Hyundai Venue dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026 với một diện mạo hoàn toàn mới. Ảnh: AI.



Hyundai Venue 2026

Đây là mẫu xe giá rẻ nhất năm 2026. Hyundai Venue dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026 với một diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu crossover nhỏ gọn và phải chăng nhất của Hyundai sẽ được làm mới và tái thiết kế.

Do đó, việc Hyundai tăng giá khởi điểm của Venue là điều dễ hiểu. Năm ngoái, giá bán lẻ đề xuất của Venue khoảng 20.200 USD (gần 534 triệu đồng) (chưa bao gồm phí vận chuyển). Phiên bản Venue thế hệ tiếp theo có thể sẽ có giá khởi điểm khoảng 22.000 USD (khoảng 581 triệu đồng).

Chevrolet Trax 2026

Chevrolet Trax có giá bán lẻ đề xuất 20.500 USD (khoảng 541.450.000 VNĐ) cho năm 2025. Cộng thêm phí vận chuyển, giá xe sẽ tăng lên khoảng 21.895 USD (khoảng 578.010.000 VNĐ).

Năm sau, giá của Trax dự kiến sẽ tăng không đáng kể, lên khoảng 22.000 USD (khoảng 581.075.000 VNĐ), tương đương với giá ước tính của Hyundai Venue 2026. Với sự biến mất của Mitsubishi Mirage và Nissan Versa, mẫu SUV nhỏ gọn của Chevrolet sẽ tiến gần hơn đến phân khúc xe mới giá rẻ.

Kia Soul 2025 là "người anh em" của Hyundai Venue và sẽ tiếp tục có mặt vào năm 2026 Ảnh: Kia.



Kia Soul 2026

Kia Soul 2025 là "người anh em" của Hyundai Venue và sẽ tiếp tục có mặt vào năm 2026. Năm ngoái, mẫu SUV nhỏ gọn được nhiều người ưa chuộng này có giá khởi điểm khoảng 21.885 USD (khoảng 577.750.000 VNĐ) sau khi đã cộng thêm 1.395 USD phí vận chuyển.

Edmunds tin rằng phiên bản mới sẽ không đẩy giá xe lên quá cao, với mức giá ước tính cuối cùng khoảng 22.500 USD (khoảng 594.250.000 VNĐ). Điều này giúp Soul cạnh tranh mạnh mẽ với Chevrolet Trax và Hyundai Venue nâng cấp.

Nissan Sentra 2026

Nissan vẫn giữ vững vị trí trong danh sách những mẫu xe giá rẻ nhất với Sentra, bất chấp việc khai tử dòng xe Versa và Altima. Vào năm 2026, Sentra sẽ là một sản phẩm hoàn toàn mới, với không gian rộng rãi hơn và kiểu dáng được cập nhật theo phong cách Murano.

Năm 2025, Sentra bản S cơ bản có giá khởi điểm khoảng 22.785 USD (khoảng 601.760.000 VNĐ). Mặc dù được nâng cấp toàn diện, giá ước tính của Sentra cơ bản cho năm sau chỉ còn 23.000 USD (khoảng 607.025.000 VNĐ). Tất nhiên, con số này có thể thay đổi.

Kia K4 2026

Ra mắt dưới dạng hatchback vào năm 2026, Kia K4 vẫn giữ được mức giá thấp nhất trong bảng xếp hạng. Điều này một phần là do sự thiếu vắng các lựa chọn thay thế nhỏ gọn, giá rẻ hơn như Nissan Versa.

Kia K4 2025 có giá khởi điểm khoảng 23.185 USD (khoảng 612.300.000 VNĐ) cho phiên bản LX cơ bản sau khi đã bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, năm sau, mẫu sedan nhỏ gọn được kỳ vọng sẽ sang trọng hơn này có thể sẽ chạm mốc 24.000 USD (khoảng 633.575.000 VNĐ).