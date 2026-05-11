Những bậc thềm trước Trung tâm Phục vụ Hành chính công và kiến nghị của VKSND 11/05/2026 12:29

(PLO)- VKSND khu vực 2 Lâm Đồng vừa kiến nghị sửa chữa các tồn tại, bất cập tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đối với người khuyết tật.

VKSND khu vực 2 - Lâm Đồng vừa kiến nghị các địa phương liên quan khắc phục những hạng mục chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn.

VKSND khu vực 2 kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Thạnh.

Theo VKSND khu vực 2 - Lâm Đồng, qua tiếp nhận phản ánh của công dân và trực tiếp khảo sát thực tế, cơ quan kiểm sát phát hiện nhiều trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Quảng Lập, D’ran, Ka Đô l, Đức Trọng vẫn còn tồn tại hàng loạt bất cập đối với người khuyết tật.

Nhiều nơi chưa có đường dốc dành cho xe lăn tại lối vào chính hoặc tại các vị trí thay đổi cao độ. Có nơi thiếu hoàn toàn biển báo, biển chỉ dẫn hay hệ thống thông báo bằng âm thanh để người khuyết tật nhận biết và sử dụng dịch vụ.

Một số trung tâm dù đã bố trí quầy tiếp đón riêng nhưng thiết kế vẫn chưa phù hợp. Phần dưới mặt bàn không có khoảng trống cho xe lăn tiếp cận, khiến người khuyết tật gặp khó khăn ngay cả khi thực hiện những thủ tục hành chính đơn giản nhất.

Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Trọng, dù đã có đường dốc cho xe lăn ở hai bên lối vào nhưng vẫn thiếu lan can, tay vịn bảo đảm an toàn. Các biển báo, ký hiệu hỗ trợ người khuyết tật cũng chưa được bố trí đầy đủ.

Theo VKSND khu vực 2 Lâm Đồng, việc đưa các công trình vào sử dụng khi chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình bảo đảm tiếp cận sử dụng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người khuyết tật.

Những thiếu sót tưởng chừng nhỏ như một bậc tam cấp quá cao, một tay vịn còn thiếu hay một bảng chỉ dẫn chưa có… lại có thể trở thành rào cản vô hình khiến nhiều người khuyết tật gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ công.

VKSND khu vực 2 Lâm Đồng đề nghị chủ tịch UBND các xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Quảng Lập, Ka Đô, D’ran rà soát, bổ sung các hạng mục còn thiếu tại T

rung tâm phục vụ hành chính công cũng như các công trình công cộng khác để bảo đảm đúng quy chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật.

VKSND khu vực 2 Lâm Đồng còn kiến nghị tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ người khuyết tật với tinh thần tận tâm, không phân biệt đối xử và tạo điều kiện thuận lợi nhất khi công dân đến làm việc.

Những bậc thềm gây khó khăn cho người khuyết tật.

Một lối đi đủ rộng cho xe lăn, một tay vịn chắc chắn hay một hệ thống hướng dẫn bằng âm thanh đôi khi không chỉ là hạng mục kỹ thuật, mà còn là sự sẻ chia, là cảm giác được tôn trọng, hòa nhập của người khuyết tật giữa cộng đồng.

Những kiến nghị của cơ quan kiểm sát không chỉ là để bắt lỗi xây dựng mà mang ý nghĩa lớn hơn một hoạt động kiểm tra thông thường, là lời nhắc nhở phía sau mỗi công trình công cộng luôn cần có chỗ cho sự nhân văn.

Chi tiết về việc kiến nghị tập huấn thái độ phục vụ là một điểm nhấn rất đẹp, cho thấy hành chính công không chỉ cần một công trình xây dựng đúng quy chuẩn mà cần một hệ thống biết thấu cảm với nỗi đau của người yếu thế, khuyết tật.