Những biến động lớn và khó lường ở Cúp Quốc gia 13/09/2025 07:37

(PLO)- Cúp Quốc gia 2025-2026 khởi tranh sẽ mang đến cho người hâm mộ nhiều điều bất ngờ, sau những biến động từ các đội V-League đến hạng Nhất.

Điều thú vị của mùa giải Cúp Quốc gia năm nay không chỉ nằm ở những đại diện quen thuộc của V-League, mà còn ở hàng loạt gương mặt mới mẻ và những câu chuyện hậu trường đầy biến động từ các đội hạng Nhất. Vòng loại diễn ra từ ngày 12-9, ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi những trận đấu chứa đựng nhiều ẩn số khó lường.

Các đội hạng Nhất chạy đà

Cúp Quốc gia mùa này rất đáng chờ đợi với xuất hiện của nhiều đội bóng mới, những thay đổi tên gọi, những câu chuyện sáp nhập tỉnh thành, tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Với lịch thi đấu dày đặc và những cặp đấu khó đoán, giải đấu là nơi thử thách bản lĩnh, hoặc đơn giản là thử nghiệm ở nhiều CLB giúp họ gây dựng thương hiệu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Do hạng Nhất chưa nhập cuộc nên vòng loại Cúp Quốc gia là bước chạy đà rất tốt cho các CLB.

Ngày thi đấu 13-9 mang đến ba trận đấu giàu kịch tính. Sân Long An là nơi Quy Nhơn United, cái tên mới sau khi Quy Nhơn Bình Định xuống hạng và thay đổi danh tính, ra mắt. Sau những lo ngại về tương lai khi tỉnh Bình Định sáp nhập vào Gia Lai, đội bóng đã nhận được sự hậu thuẫn từ HA Gia Lai về nhân sự nhằm tiếp tục duy trì cuộc chơi. Gặp Long An, vốn cũng nhận được sự hỗ trợ từ HA Gia Lai mùa trước, khiến cho cặp đấu này càng khó lường hơn. Người hâm mộ tò mò liệu Quy Nhơn United có thể chứng minh sức sống mới mẻ hay không.

Long An là một đối thủ khó chịu của Quy Nhơn United. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, tại Phú Thọ, một gương mặt hoàn toàn mới là Xuân Thiện Phú Thọ – vốn chuyển giao từ Gia Định FC – sẽ phải đối diện thử thách cực đại trước Ninh Bình FC, đội bóng đang dẫn đầu V-League . Với sự chuẩn bị gấp gáp, gần như không ai dám tin chủ nhà có thể gây bất ngờ.

Còn tại Thanh Hóa, đội chủ nhà sẽ tiếp HA Gia Lai trong tình thế cả hai đều sa sút. Với chỉ 1 điểm sau ba vòng V-League, cộng thêm biến động nội bộ liên quan đến bầu Đoan, đội chủ nhà Thanh Hóa gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến cũng không khá gì hơn, khi đội bóng phố núi với dàn cầu thủ trẻ đang tìm cách hòa nhập với V-League với mục tiêu lớn là trụ hạng, hơn là cần thiết đi sâu ở Cúp Quốc gia.

Căng thẳng derby ở sân Hàng Đẫy

Ngày 14-9 sẽ chứng kiến loạt trận đông đảo nhất với năm cuộc so tài. Tại sân Thống Nhất, hai tân binh của hạng Nhất là Đại học Văn Hiến và Bắc Ninh FC sẽ lần đầu bước ra sân chơi chuyên nghiệp. Nếu Văn Hiến được biết đến nhiều ở môi trường học đường, thì Bắc Ninh FC đã được đầu tư bài bản với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tỉnh nhà, các doanh nghiệp và cả sự cố vấn chuyên môn từ HLV Park Hang-seo.

Có rất nhiều đội bóng ở V-League lẫn hạng Nhất thay tên đổi chủ khiến cuộc chơi Cúp Quốc gia mang màu sắc mới. Ảnh: CCT.

Đặc biệt, việc chiêu mộ HLV Foiani từng dẫn dắt CLB Công an Hà Nội cho thấy tham vọng lớn của đội bóng đất Kinh Bắc. Chính vì vậy, trận ra mắt này được chờ đợi như một sự khởi đầu mang tính lịch sử.

Trong khi đó, Hà Tĩnh sau khi thua ở vòng mở màn V-League đã kịp trở lại mạnh mẽ với hai chiến thắng liên tiếp. Họ sẽ tiếp đón Quảng Ninh, tân binh hạng Nhất nhưng đầy khí thế khi bổ sung những cái tên từng gắn bó với Than Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân hay Nghiêm Xuân Tú. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực, cho dù Hà Tĩnh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định.

Ở Đà Nẵng, đội chủ nhà tiếp đón Thanh niên TP.HCM, đội bóng non trẻ mới đổi tên từ Trẻ TPHCM. Với chất lượng đội hình cùng lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ khẳng định đẳng cấp.

Thủ quân Bùi Tiến Dũng và đồng đội Thể Công Viettel ra quân đụng ngay "núi lớn" Hà Nội FC ở vòng loại Cúp Quốc gia. Ảnh: CCT.

Một cặp đấu cân bằng khác diễn ra tại Bình Phước, nơi Trường Tươi Đồng Nai (tiền thân là Trường Tươi Bình Phước) tiếp Becamex TP.HCM (trước là Becamex Bình Dương). TTĐN từng từ chối suất lên V-League thay Quảng Nam, cho thấy họ muốn đi những bước chắc chắn hơn. Với lực lượng mạnh cùng HLV Nguyễn Việt Thắng vừa giúp Ninh Bình thăng hạng mùa trước, đội chủ nhà hoàn toàn có thể mơ về chiến thắng.

Tâm điểm của vòng loại chắc chắn là trận derby giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Đây là cuộc so tài giữa hai đại diện giàu thành tích và mang tính biểu tượng về lịch sử bóng đá thủ đô. Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải với phong độ ấn tượng, bất bại sau ba vòng, trong khi Hà Nội FC lại đang loay hoay khi chưa biết đến chiến thắng.

Với lối chơi tấn công mạnh mẽ, đoàn quân của HLV Popov được đánh giá cao hơn. Trận đấu này sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp ở Cúp Quốc gia đồng thời chạy đà cho cuộc chạm trán tại V-League một tuần sau đó.