Những địa điểm khả thi tổ chức thượng đỉnh Putin-Zelensky 20/08/2025 12:18

(PLO)- Thuỵ Sĩ, Hungary, Áo, Saudi Arabia,... được coi là những lựa chọn khả thi để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và có thể có cả Mỹ.

Một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và có thể có Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, song thời gian và địa điểm cụ thể đến nay vẫn chưa được xác định.

Trong những ngày qua, nhiều quốc gia đã đưa ra các đề nghị đăng cai nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine kéo dài gần bốn năm.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin ngoại giao rằng khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại TP Rome (Ý) là rất thấp do vướng cả trở ngại hậu cần lẫn chính trị.

Trước đó, tờ Sky News từng cho biết Rome được Washington và Kiev coi là một lựa chọn phù hợp, nhưng bối cảnh hiện tại khiến phương án này khó thành hiện thực.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BLOOMBERG/WHITE HOUSE/TASS

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất thủ đô Geneva (Thụy Sĩ), như một địa điểm khả dĩ.

Trả lời phỏng vấn của kênh LCI, ông Macron nhấn mạnh Thụy Sĩ là quốc gia trung lập và Geneva từng nhiều lần đăng cai các cuộc đàm phán quan trọng, vì vậy “đây là lựa chọn tôi đang thúc đẩy”.

Chính quyền Thụy Sĩ cũng tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò chủ nhà nếu các bên đồng thuận, trong khi Áo và Hungary đều đưa ra đề nghị tương tự.

Thủ tướng Áo Christian Stocker khẳng định nước này sẵn sàng làm trung gian, còn Hungary - vốn duy trì quan hệ hữu nghị với Moscow - cũng được chú ý sau khi Thủ tướng Viktor Orban gần đây có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Trump.

Bên cạnh châu Âu, một số lựa chọn tại Trung Đông cũng đang được cân nhắc. Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar - vốn có kinh nghiệm làm trung gian cho nhiều cuộc thương lượng phức tạp - được xem là điểm đến an toàn.

Saudi Arabia được gợi ý như một ứng viên khác, với lợi thế vị thế trung tâm khu vực và ảnh hưởng ngày càng lớn trong ngoại giao toàn cầu, theo đài CNBC News.

Ngoài ra, Mỹ cũng không bị loại trừ khỏi danh sách khi cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky đều đã có các chuyến thăm gần đây.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, việc hàng loạt quốc gia đưa ra đề nghị cho thấy mức độ quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế đối với một hội nghị thượng đỉnh vốn được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa cho đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình.