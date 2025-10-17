Những mẫu crossover cỡ nhỏ giá thành phải chăng trong năm 2026 17/10/2025 13:47

(PLO)- Xe ô tô mới có giá thành phải chăng ngày càng trở nên khan hiếm do chi phí sản xuất tăng, công nghệ ô tô phát triển và dưới đây là 3 mẫu crossover cỡ nhỏ giá thành phải chăng trong năm 2026.

Các mẫu crossover cỡ nhỏ giá thành phải chăng này được định giá trong khoảng 20.000 USD - 23.000 USD (tương đương 527-606 triệu đồng).

Hyundai venue (mẫu xe thế hệ thứ hai)

Hyundai Venue ra mắt lần đầu năm 2020 và dự kiến bước sang thế hệ thứ hai vào năm 2026. Mẫu crossover cỡ nhỏ duy trì hệ truyền động ổn định, bao gồm động cơ 1.6L I4 cho công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 113 lb-ft. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT.

Về cấu hình, phiên bản SEL cao cấp hơn SE, được trang bị tiện nghi bổ sung như điều hòa tự động, ghế trước có sưởi và các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù.

Nội thất của Venue được thiết kế đơn giản nhưng thực dụng, kết hợp nút điều khiển vật lý và màn hình cảm ứng.

Chevrolet trax

Chevrolet Trax bước sang thế hệ thứ hai vào năm 2024 với sự thay đổi thiết kế đáng kể, trở nên hiện đại và thanh thoát hơn, nổi bật với lưới tản nhiệt lớn và đèn pha mỏng. Trax lớn hơn mẫu xe Trailblazer nhưng lại có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Mẫu crossover cỡ nhỏ này sử dụng duy nhất động cơ 1.2L I3 tăng áp, sản sinh công suất 137 mã lực và mô-men xoắn 162 lb-ft, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đáng chú ý, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) đã bị loại bỏ ở thế hệ thứ hai, chỉ còn tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD).

Trax 2026 sẽ không có nhiều thay đổi lớn so với đời xe trước, ngoài việc điều chỉnh một số tùy chọn màu sơn và loại bỏ một số gói phụ kiện không thiết yếu.

Mẫu crossover cỡ nhỏ 2026 có sự nâng cấp về trang bị tiêu chuẩn. Ảnh: Nissan.



Nissan kicks

Nissan Kicks đã bước sang thế hệ thứ hai vào năm 2025 với thiết kế hoàn toàn mới, mang diện mạo hiện đại hơn, nổi bật với lưới tản nhiệt lớn và đèn pha mỏng. Mẫu crossover cỡ nhỏ 2026 có sự nâng cấp về trang bị tiêu chuẩn: Phiên bản cơ sở (Kicks S) được trang bị màn hình thông tin giải trí 12,3 inch tiêu chuẩn (tăng từ 7 inch của đời 2025), cùng với Apple CarPlay và Android Auto.

Xe sử dụng động cơ 2.0L I4 mạnh mẽ hơn, công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 140 lb-ft, đi kèm hộp số CVT. Hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn, trong khi hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) là tùy chọn. Về an toàn, gói hỗ trợ người lái Nissan Safety Shield 360 là trang bị tiêu chuẩn, bao gồm phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường và giám sát điểm mù. Các phiên bản cao cấp (SV và SR) có thêm Gói thời tiết lạnh tùy chọn (gồm các tính năng sưởi).

Kia soul

Kia Soul, mẫu crossover nhỏ gọn có kiểu dáng hộp độc đáo Ảnh: Kia.



Kia Soul, mẫu crossover nhỏ gọn có kiểu dáng hộp độc đáo, sẽ chuyển từ thị trường xe mới sang xe đã qua sử dụng sau khi bị khai tử từ năm 2026. Mẫu xe này (thế hệ thứ ba, ra mắt năm 2020) được thiết kế kết hợp giữa hatchback và SUV.

Soul được trang bị động cơ 2.0L I4 cho công suất 147 mã lực và 132 lb-ft mô-men xoắn, cùng tùy chọn động cơ 1.6L tăng áp. Việc ngừng sản xuất Soul diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô đang dịch chuyển trọng tâm sang các dòng xe lớn hơn, đánh dấu sự kết thúc của một mẫu xe từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Kia củng cố vị thế tại thị trường.