Những 'Samurai' tốc độ: 10 mẫu xe Nhật Bản ghi danh huyền thoại 27/05/2025 20:25

Toyota 2000GT (1967–1970)

Toyota nổi tiếng với xe nhỏ gọn, bền bỉ. Ảnh: Toyota.



Trước 2000GT, Toyota nổi tiếng với xe nhỏ gọn, bền bỉ. Nhưng chiếc coupe hai chỗ dài, thon này đã thay đổi tất cả. Với đầu xi-lanh nhôm do Yamaha thiết kế cùng nội thất ốp gỗ sang trọng, 2000GT vừa đẹp, thoải mái lại mạnh mẽ. Dù chỉ 351 chiếc được bán ra, mẫu xe này vẫn trở thành biểu tượng khi xuất hiện trong phim 007 "You Only Live Twice", được Daniel Craig mệnh danh là chiếc xe Bond yêu thích nhất.

Mazda Cosmo L10A (1967–1972)

Cùng ra mắt năm 1967 với 2000GT, Mazda Cosmo lại hoàn toàn khác biệt. Nhỏ hơn, nhẹ hơn và là một trong những chiếc xe đầu tiên trong lịch sử trang bị động cơ quay Wankel. Động cơ 982 phân khối này dù nhỏ nhưng sản sinh công suất ấn tượng (110-128 mã lực), giúp Cosmo nhanh nhẹn dù chỉ nặng khoảng 900 kg. Gần 1.200 mẫu xe coupe Nhật Bản chiếc được sản xuất, đánh dấu sự ra đời của động cơ quay trong dòng xe thể thao Mazda.

Datsun 240Z (1970–1973)

Datsun 240Z (hay Nissan Fairlady Z tại Nhật) được thiết kế để cạnh tranh với xe mui trần Anh quốc. 240Z mang đến khả năng xử lý thú vị, hiệu suất mạnh mẽ cùng độ tin cậy vượt trội. Với động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 2.4 lít êm ái, 240Z thành công vang dội nhờ sự kết hợp giữa thoải mái hàng ngày, khả năng xử lý ấn tượng và giá cả phải chăng. Mẫu xe coupe Nhật Bản này vẫn được coi là phiên bản tinh khiết nhất của dòng Z-car.

Toyota Corolla GT-S AE86 (1984–1987)

Toyota Corolla AE86 là một phần có giá trị của nền văn hóa ô tô Nhật Bản. Ảnh: Toyota.



Phiên bản Corolla GT-S liftback với hệ dẫn động cầu sau đã trở thành biểu tượng trong văn hóa đại chúng nhờ bộ truyện tranh và phim hoạt hình "Initial D". Ngày nay, Toyota Corolla AE86 là một phần có giá trị của nền văn hóa ô tô Nhật Bản, chứng minh Toyota vẫn có thể chế tạo xe nhỏ gọn hiệu quả với phong cách thể thao, mạnh mẽ.

Honda Prelude (Thế hệ thứ ba)

Honda Prelude thế hệ thứ ba, dù có vẻ ngoài khiêm tốn, lại là một mũi nhọn công nghệ. Sức hấp dẫn của nó không chỉ nằm ở kiểu dáng thấp, thon gọn mà còn ở hiệu suất tuyệt vời và công nghệ tinh vi. Điểm nhấn chính là hệ thống lái bốn bánh (4WS) độc đáo. Honda 4WS mang lại sự ổn định khi vào cua ở tốc độ cao và khả năng cơ động sắc nét ở tốc độ thấp, thậm chí vượt trội hơn cả một chiếc C4 Corvette trong bài kiểm tra.

Honda/Acura NSX (1991–2005)

Sự ra đời của Honda/Acura NSX năm 1991 đã thay đổi quan niệm về siêu xe Nhật Bản. Chiếc NSX không chỉ có kiểu dáng đua xe và bố cục động cơ đặt giữa, mà còn là xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới sử dụng khung gầm liền khối hoàn toàn bằng nhôm.

Xe có động cơ V6 C-series đặt giữa của Honda (ban đầu 3.0L, sau đó 3.2L) mang lại hiệu suất nhanh nhẹn, cạnh tranh trực tiếp với Ferrari và Porsche. Cấu trúc công nghệ tiên tiến và hiệu suất đáng tin cậy của NSX đã thúc đẩy ranh giới của xe hơi kỳ lạ.

Mazda RX-7 FD (1993–1995)

Mazda RX-7 thế hệ FD đã trở thành một chiếc xe xuất sắc ngoài mong đợi. Với hệ thống tăng áp tuần tự cho động cơ quay 1.3 lít, RX-7 mang lại phản ứng tuyệt vời ở vòng tua thấp mà không hy sinh công suất mạnh mẽ. RX-7 nhẹ và mạnh mẽ, là một chiếc xe xử lý cực kỳ tốt, bù đắp sự thiếu hụt về không gian bằng tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng kết nối với người lái.

Toyota Supra A80 (1993–1998)

Mẫu xe coupe Nhật Bản này nhanh chóng trở thành một trong những chiếc xe thể thao nhanh nhất thế giới. Ảnh: Toyota.



Toyota Supra A80 sở hữu thiết kế vô cùng gợi cảm kết hợp với hiệu suất phi thường nhờ tùy chọn động cơ sáu xi-lanh 3.0 lít tăng áp kép. Với công suất 320 mã lực, mẫu xe coupe Nhật Bản này nhanh chóng trở thành một trong những chiếc xe thể thao nhanh nhất thế giới, đồng thời mang lại khả năng xử lý và sự thoải mái trên đường dài đáng kinh ngạc.

Nissan Skyline GT-R R34 (1999–2002)

Mẫu xe coupe Nhật Bản này được mệnh danh là "Godzilla" vì hiệu suất phi thường. Skyline thế hệ R34 (1998–2002) với biến thể GT-R máu lửa ra đời năm 1999 đã củng cố danh tiếng này. Động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 2.6 lít tăng áp kép của nó, dù được quảng cáo 276 mã lực do quy ước ngành, thực tế đạt ít nhất 330 mã lực.

Lexus LFA (2010–2012)

Siêu xe LFA của Lexus sở hữu động cơ V10 4.8 lít lấy cảm hứng từ Công thức 1, có thể tăng tốc lên mức giới hạn 9.000 vòng/phút nhanh đến mức đồng hồ đo tốc độ cơ học không thể theo kịp, buộc Lexus phải phát triển một đơn vị kỹ thuật số. Phần lớn sợi carbon trên LFA được dệt bằng chuyên môn chế tạo khung cửi hàng thế kỷ của công ty mẹ Toyota, thể hiện sự đột phá công nghệ của hãng.