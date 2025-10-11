Những thanh âm hòa bình đã trở lại Gaza 11/10/2025 05:30

(PLO)- Người mẹ lần đầu tiên sau nhiều tháng nghe rõ được tiếng khóc của đứa con trai sơ sinh, khi các cuộc tấn công của Israel giảm đáng kể sau khi Israel và Hamas thống nhất giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Sáng sớm 10-10, Nội các Israel đã phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, mở đường cho việc đình chỉ các hoạt động thù địch ở Gaza trong vòng 24 giờ và trả tự do cho các con tin Israel bị giam giữ tại Gaza trong vòng 72 giờ sau đó.

Trước đó, lãnh đạo cấp cao Hamas - ông Khalil al-Hayya tuyên bố xung đột Gaza đã chấm dứt và ông đã nhận được một số “đảm bảo” từ Washington và các bên trung gian rằng các hành động thù địch sẽ không tiếp diễn.

Các thông báo trên được đưa ra 24 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 8-10 rằng Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin-tù nhân theo giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hoà bình do chính ông đề xuất nhằm chấm dứt 2 năm chiến sự ở Dải Gaza.

Những thanh âm của hòa bình đã trở lại Gaza sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Al Jazeera

Gaza im tiếng súng, rộn niềm vui

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, người mẹ Palestine tên Wiam al-Masri có thể nhận ra rõ ràng tiếng khóc của con trai sơ sinh Samih, chưa đầy hai tháng tuổi. Tiếng khóc yếu ớt của bé vang lên trong bầu không khí yên tĩnh ở al-Mawasi, phía nam TP Khan Younis, vài giờ sau khi Israel và Hamas thống nhất giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình.

Bên trong căn lều cũ kỹ mà cô đã sống suốt 5 tháng qua cùng đứa con đầu lòng, chồng và bố mẹ chồng, cô Wiam lắng nghe tiếng gió biển luồn qua tấm vải lều. “Cuối cùng thì tiếng sóng biển cũng không còn bị át đi vì âm thanh của chiến tranh. Sự yên bình này là một ân huệ mà chỉ những ai đã nghe tiếng gầm của cái chết suốt hai năm qua mới có thể thấu hiểu” - cô Wiam nói với kênh Al Jazeera.

Gia đình cô Wiam đã chạy đến al-Mawasi sau khi lực lượng Israel phá hủy căn hộ của chồng cô ở TP Gaza chỉ sáu tháng sau đám cưới của họ vào tháng 11-2024.

“Từ khi con trai chào đời, tôi chưa từng rời nó nửa bước. Tôi hầu như không thể nghe tiếng con khóc giữa tiếng pháo kích và tiếng máy bay không người lái. Đáng sợ nhất là những chiếc quadcopter bay lượn giữa và ngay trong các lều – có lần, một chiếc còn lơ lửng ngay phía trên đầu chúng tôi” - cô Wiam kể lại.

Quadcopter là một loại máy bay không người lái có bốn cánh quạt, mỗi cánh quạt được điều khiển bằng một động cơ để giúp máy bay bay ổn định và điều khiển di chuyển. Quadcopter phát ra âm thanh vo ve đặc trưng, liên tục, mà người Palestine gọi là “al-zanana” - trong tiếng Ả Rập nghĩa là “tiếng vo ve của máy bay không người lái”.

“Giờ tôi nghe thấy tiếng chim hót trong rặng cọ, tiếng sóng biển, và tiếng khóc của con - những âm thanh mà trước đây tôi đã bị tước mất. Tiếng khóc của con khiến tôi thấy yên lòng. Nỗi kinh hoàng thực sự là khi những chiếc xe tăng [Israel] tiến đến gần al-Mawasi hoặc khi một chiếc máy bay không người lái lượn sát đến mức chúng tôi tưởng nó sắp tấn công” - giọng cô Wiam đầy cảm xúc.

Với cô Wiam, âm thanh của chiến sự không chỉ là tiếng ồn mà là nỗi sợ hãi thường trực khi mỗi tiếng gầm đều có thể biến thành cái chết chỉ trong một giây.

Trong suốt thời gian xung đột, cô Wiam thường bật những đoạn ghi âm kinh Qur’an để xoa dịu con trai và chính mình.

“Mọi âm thanh xung quanh đều mang nghĩa cái chết. Chúng tôi gần như không thể đứng vững vì sợ hãi. Hãy tưởng tượng sống giữa tiếng ồn hủy diệt triền miên, bạn sẽ cảm thấy cái chết đang thở ngay bên cạnh mình” - cô Wiam chia sẻ.

Âm thanh khủng khiếp nhất mà cô Wiam nhớ được xảy ra vào ngày thứ 36 của cuộc chiến, khi các cuộc không kích của Israel đánh trúng ngôi nhà của gia đình cô. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 6 người anh chị em ruột, vợ kế của cha cô và một cháu gái và làm nhiều người khác bị thương, trong đó có người chị song sinh của cô.

“Đó là âm thanh mà tôi sẽ không bao giờ quên. Một cuộc thảm sát đúng nghĩa. Tạ ơn Chúa, chiến sự đã dừng lại, dù chỉ tạm thời, để những vụ nổ và thảm sát như thế này không xảy ra nữa” - cô Wiam cầu mong.

Ông Ahmed al-Hissi và những người cháu xung quanh. Ảnh: Al Jazeera

Không xa nơi đó, tại al-Mawasi, cụ ông Ahmed al-Hissi, 73 tuổi, vẫn khó tin vào sự tĩnh lặng quanh mình.

“Âm thanh của xung đột thật không thể chịu nổi. Không biết bao lần chúng tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ, ôm chặt lũ trẻ khi chúng run lên vì sợ. Những âm thanh ấy là điềm báo của cái chết. Vì thế hôm nay thật khó tin, nó yên tĩnh đến mức tưởng như không thật” - ông al-Hissi nói.

Là một ngư dân, ông al-Hissi nhìn ra biển và háo hức: “Ngày mai, tôi sẽ quay lại để đánh cá. Chúng ta sẽ lại được nghe tiếng chim mòng biển và tiếng người bán hàng rong ở Beach Camp, chứ không phải tiếng khóc than hay tiếng gầm rú của xe tăng. Gaza đang chuyển mình từ âm thanh của cái chết sang âm thanh của sự sống”.

Ở phía bắc al-Mawasi, ông Tawfiq al-Najili, 40 tuổi, làm tình nguyện viên giám sát một trại tị nạn cho các gia đình phải sơ tán. Ông al-Najili chia sẻ một góc nhìn khác, rằng âm thanh của chiếc muôi chạm vào đáy nồi trống “đau đớn chẳng khác nào một vụ nổ".

“Khi chiếc muôi chạm đáy nồi, tôi biết sẽ có những gia đình không có gì để ăn tối nay. Xung đột mang đến cho chúng tôi nhiều loại âm thanh, những âm thanh kinh hoàng như tiếng máy bay, tiếng bom đạn, nhưng cũng có những âm thanh đau lòng như nồi trống rỗng, tiếng trẻ con khóc vì đói” - ông al-Najili cho biết.

Người dân Gaza ăn mừng về thỏa thuận ngừng bắn hôm 9-10. Ảnh: AFP

Bên cạnh sự trở lại của những thanh âm đời thường Gaza, không khí rộn ràng cũng náo động dải đất khi người dân đổ ra đường giữa những đống đổ nát để ăn mừng về thỏa thuận ngừng bắn. Họ khóc vì xúc động và hô vang “Allahu Akbar” (“Thượng đế vĩ đại”), bày tỏ sự hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ chấm dứt chiến sự và cho phép họ trở về nhà.

"Cảm ơn Chúa vì thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt đổ máu và giết chóc. Toàn bộ Dải Gaza đều vui mừng, toàn thể người dân Ả Rập và cả thế giới đều vui mừng với thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt đổ máu” - anh Abdul Majeed Abd Rabbo tại Khan Younis vui mừng.

Anh Anas Arafat - một cư dân TP Gaza đã chuyển về phía nam trong tuần qua - chia sẻ với tờ The Times of Israel rằng anh rất vui mừng vì chiến sự đã kết thúc, đồng thời hy vọng sẽ sớm được trở về nhà.

"Người dân ở Gaza vui mừng nhưng lo sợ về những điều sắp tới: trở về những ngôi nhà bị phá hủy, về cuộc sống sẽ ra sao trong những ngày tới. Hay nói cách khác, liệu hương vị của cuộc sống bình thường sẽ trở lại như thế nào?" - bác sĩ Ezz al-Din Shihab đến từ TP Gaza đặt câu hỏi với tờ The Times of Israel.

Người dân Israel vui mừng xen lẫn lo lắng

Tại Israel, các gia đình của những con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, cùng với những người từng được thả trước đó, cực kỳ vui mừng trước tin tức về thỏa thuận ngừng bắn, nhiều người trong đó bày tỏ lời cảm ơn trực tiếp tới ông Trump, theo đài CNN.

“Tôi không thể tin được” - ông Ohad Ben Ami, con tin đã được Hamas trả tự do, nói trong một video đăng trên Instagram.

“Các em sắp được trở về nhà rồi” - anh Liran Berman, người có hai anh em song sinh, Gali và Ziv, vẫn bị giam ở Gaza, chia sẻ.

Người dân Israel vui mừng trước thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Ảnh: AFP

Tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv (Israel) - nơi các gia đình của những người bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công hai năm trước thường tụ họp - bà Einav Zaugauker, mẹ của con tin tên Matan, bật khóc trong niềm vui.

“Tôi không thể thở nổi, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình...” - bà Zaugauker nói.

Một số người tập trung tại quảng trường còn cho biết Tổng thống Trump nên được ghi nhận vì vai trò của ông trong việc làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn, kêu gọi trao "giải Nobel cho ông Trump".

Niềm vui chờ đón ngày các con tin được trở về và những cuộc đoàn tụ đầy xúc động phần nào pha lẫn cảm giác lo âu sâu sắc trong bối cảnh vẫn còn nhiều hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn.

"Chúng tôi vẫn hy vọng, nhưng cũng phải bám sát thực tế. Chúng tôi biết chiến sự là vương quốc của sự bất định và không có gì có thể kết luận cho đến khi chúng tôi tận mắt chứng kiến" - ông Moshe Lavi, người có anh rể Omri Miran vẫn đang bị giam ở Gaza, nói với CNN.

“Cho đến khi tận mắt chứng kiến ​​Omri, chúng tôi sẽ không tin điều đó” - ông Lavi cho hay.