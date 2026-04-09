Những thực phẩm giá rẻ và dồi dào tại Việt Nam có thể ngăn ngừa được bệnh tiểu đường 09/04/2026 09:53

(PLO)-Ăn những thực phẩm như rau củ đem lại hiệu quả cho sức khỏe rất lớn.

Một nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí y khoa Neurology cho thấy việc duy trì chế độ ăn giàu thực vật chất lượng cao bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây có thể ngăn ngừa tình trạng suy giảm nhận thức, ngay cả khi một người bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống ở độ tuổi cuối 50 hoặc 60.

Theo kết quả nghiên cứu, những người lớn tuổi cắt giảm được nhiều loại thực phẩm không lành mạnh khỏi chế độ ăn trong vòng một thập kỷ đã giảm được 11% nguy cơ mắc bệnh so với những người không thay đổi thói quen.

Ngược lại, những người tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm thực vật kém lành mạnh như ngũ cốc tinh chế và thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung lại có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ cao hơn tới 25% sau 10 năm.

Nhóm tiêu thụ nhiều thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi, rau củ, dầu thực vật, các loại hạt, đậu, trà và cà phê đã giảm được 7% nguy cơ sa sút trí tuệ.

Chế độ ăn thực vật lành mạnh không chỉ bảo vệ não bộ mà còn mang lại những lợi ích giảm tới 68% nguy cơ mắc tiểu đường và các bệnh tim mạch. Việc hạn chế thịt đỏ và ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm đáng kể mức cholesterol và chỉ số khối cơ thể (BMI).